Met My Gem brengt de Hasseltse Ruby Grace een ode aan pussy power, edelstenen en Marilyn Monroe. Maak u klaar voor een heerlijke portie kitsch.

Glitter, pastelkleuren, diamanten en glamoureuze outfits: My Gem heet u meteen welkom in de wondere wereld van Ruby Grace. De Limburgse popprinses heeft nog maar een handvol singles op zak, maar met haar catchy pop en kitscherige esthetiek wist ze al snel haar eigen universum te creëren, bevolkt door Furbies, Buffalo's, Paris Hilton-referenties en demo's over Winx Club. Très nillies chique, maar net daardoor ook très 2020. 'Die obsessie met de nineties en nillies heeft er altijd ingezeten', lacht de singer-songwriter. 'Als kind bokste ik ook al medleys van Shakira in elkaar om tijdens familiefeesten op te voeren. In tegenstelling tot mijn vriendinnen ben ik die fase nooit ontgroeid.'

Ruby Grace schreef My Gem op Internationale Vrouwendag, en dat moest ook te zien zijn in de videoclip. 'Ik wilde vooral iets doen met edelstenen én empowerment. De titel is bijvoorbeeld een pseudoniem voor pussy. Verder breng ik een ode aan Diamonds Are a Girl's Best Friend, mijn favoriete nummer van Marilyn Monroe, een fantastische vrouw naar wie ik hard op kijk. Ik denk dat het mijn favoriete videoclip tot nu toe is geworden. Die hele esthetiek is helemaal mijn ding. Laat ons zeggen dat My Gem heel wat pastel fairy vibes en pussy power uitstraalt.' (lacht)

Hype woman

Net als bij voorgangers Glitter en Jawbreaker verzorgde Ruby Grace zélf het scenario en de styling. De productie en regie was in handen van het productiehuis Friction Productions. 'Het visuele aspect is heel belangrijk voor mij en videoclips regisseren is echt iets waarin ik wil groeien. Ik heb alles al doende moeten leren, en bij iedere videoclip heb ik gelukkig al iets minder stress. Die aanpak geeft me extra veel voldoening. Al moet ik erbij vertellen dat ik een extreme controlefreak ben. Dat kan er ook iets mee te maken hebben. Ik neem maar al te graag de rol van hype woman en regisseur op mij om iedereen op vriendelijke wijze te commanderen.' (lacht)

Ruby Grace weet dan ook héél goed wat ze wil: een echte popprinses worden. En ze is in ieder geval goed op weg. Vorig jaar stond ze in het voorprogramma van Doja Cat en mocht ze Pukkelpop openen. Intussen tekende ze een contract bij Warner, heeft ze haar eigen begeleidingsband en werkte ze samen met Shoeba, die eerder hits scoorde met Roméo Elvis. Als kers op de taart lanceerde ze onlangs Pixie, haar eigen YouTube-kanaal gespecialiseerd in mode en lifestyle. Mark our words: de naam Ruby Grace zal in de toekomst nog vaak vallen.

