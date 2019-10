Lekker met de meiden een videoclip opnemen, dat was het plan van Sylvie Kreusch voor haar nieuwe single Flaunt it, try it! Bekijk het resultaat hier in première.

Hoe moet je je nieuwe videoclip aanpakken als de vorige door Lukas Dhont, dé Belgische regisseur van 2018, werd ingeblikt? Dat was de vraag waarop Sylvie Kreusch een antwoord moest vinden voor haar nieuwe single Flaunt it, try it!. Al bleek dat achteraf niet zo'n moeilijke vraag te zijn. 'De clip met Lukas moest zo geënsceneerd mogelijk zijn, deze keer wilde ik alles zo authentiek en echt mogelijk', zegt Kreusch.

Zo gezegd, zo gedaan: de chanteuse trommelde haar beste vriendinnen op - u herkent onder anderen Eefje de Visser en Tsar B - en troonde hen mee naar de Robot Studios van De Vissers man Pieterjan Coppejans. 'Dat is een beetje The Factory van Andy Warhol, maar dan in Gent: half woonruimte, half werkplek en overal muziekinstrumenten. Ik heb er al heel wat tijd doorgebracht. Nog een gelijkenis met The Factory: de legendarische feestjes', legt de zangeres uit.

De regie was in handen van Kreusch' visuele rechterhand Alessandro Cangelli - 'wij wisselen al jaren moodboards uit' - en jeugdvriend Tom Eerebout verzorgde samen met zijn partner Sandra Amador de styling. Een niet onbelangrijk detail: Eerebout en Amador steken ook Lady Gaga in de kleren. 'We willen al heel lang samenwerken, maar onze agenda's matchen nooit. Nu Tom sinds kort weer in Antwerpen woont, zag ik mijn kans schoon', vertelt Kreusch, hoorbaar blij. 'Dat ik in de clip een jurk van Valentino draag en onlangs nog uitgenodigd werd voor een coutureshow, komt ook dankzij hem. De meisjes dragen Ann Demeulemeester. Op voorhand zochten we naar lange gewaden met te veel stof, voor een witchy vibe.'

Een esthetisch verantwoorde, spontane heksensabbat dus, de perfecte illustratie voor een nummer waar de girl power, hoe lelijk het woord in sommige oren ook mag klinken, in dikke stromen uitgulpt. 'Ik schreef het drie jaar geleden in een heel productieve zomer, maar nu pas voel ik echt wat ik toen eigenlijk heb willen zeggen. Het gaat voor mij over weer rechtkrabbelen na een relatiebreuk', legt Kreusch, die nog niet zo lang geleden brak met Balthazar-frontman Maarten Devoldere, uit. 'Het is een ode aan de vriendschap en de vrouwelijke trots.'