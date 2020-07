Kleine Crack schopte het de voorbije maanden van obscure Antwerpse rapper tot de enige Belgische afgezant op Burning Fik, het invloedrijke hiphoplabel van Faberyayo en Abel. Luister hier naar zijn nieuwe dubbele single Laat My Met Rust/Zyke Beat en maak kennis met zijn duistere rap.

Voor wie nog niet vertrouwd is met het werk van Kleine Crack, vormt de dubbele track Laat My Met Rust/Zyke Beat een prima eerste kennismaking met de Antwerpse rapper. Grimmige beats gefabriceerd door zijn vaste kompaan Slagter, een duistere sfeer, een ietwat vettig Antwerps accent en songs waarop u afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kan 'hard gaan' of kan 'chillen'. Of zoals zijn officieuze slogan luidt: 'Veel liefde, veel haat'.

'De titel Laat My Met Rust spreekt voor zich', zegt Kleine Crack. 'In feite gaat het nummer over de Belgische hiphopwereld. Onze noorderburen kennen een bloeiende Nederlandstalige scene, maar om de een of andere reden verloopt het hier veel moeizamer. Als we de Belgische hiphop op de kaart willen zetten, dan zullen we moeten samenwerken. Mijn boodschap aan alle artiesten die weigeren om zich te engageren en liever aan zichzelf denken: laat mij dan maar met rust. Dat klinkt misschien cru, maar ik ben nu eenmaal een evil motherfucker. (lacht) Dat gezegd zijnde kan je Laat My Met Rust op verschillende manieren interpreteren en kan je er evengoed een protestsong over politiegeweld in zien. En Zyke Beat? Dat vonden we gewoon een nummer met een zieke beat.'

© Kleine Crack

Voor de bijbehorende videoclip dwaalde Kleine Crack samen met een paar leden van zijn collectief VHS rond in Antwerpen. 'Een groots plan was er niet. (lacht) Via via kwamen we terecht bij Globalglitch, een Mechelse videomaker die de videoclip heeft opgenomen op cassette met zo'n oude handcamera en de beelden achteraf analoog heeft bewerkt. Heel graaf.'

Sinds hij twee maanden geleden schijnbaar uit het niets met twee tracks, waaronder een duet met Faberyayo, op het verzamelalbum De Fik 1 belandde, mag Kleine Crack zich officieel de enige Belg op Burning Fik noemen. Volgende week verschijnt zijn nieuwe mixtape CRACK SLAGTER VOL 6 op datzelfde hiphoplabel. Of zijn nieuwe werkgever meer druk op zijn schouders legt? 'Het niveau ligt hoger, maar dat is net goed. Bovendien geldt ook in de muziek dat hoe meer je iets doet, hoe beter je wordt. Soms werken mijn producer Slagter en ik in één dag tijd zes songs af. Zo veel werk is dat niet, hoor.'

