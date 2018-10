In première: de nieuwe single van Blow 3.0, misschien wel de meest mysterieuze band van Vlaanderen

We schrijven 2011 wanneer twee tenorsaxofonisten en een drummer hun repetitiekot verlaten om tijdens de Gentse Feesten de straten van de Arteveldestad te bestoken met hun instrumentale, dansbare jams. 'Elektronische muziek waar je geen elektriciteit voor nodig hebt', vertelt de drummer van wat toen nog Blow heette, vandaag uitgebreid tot Blow 3.0. 'Dat maakte onze act perfect voor de straat.'

De band won niet alleen zieltjes met zijn kruisbestuiving van drum-'n-bass, hiphop en zowat alle andere soorten dansmuziek, maar ookmet zijn mysterie: alle leden dragen maskers. 'Mensen bleven staan en wachtten totdat we ze afzetten. Alleen hielden we ze gewoon op', lacht de drummer. 'Niet dat we verlegen of beschaamd zijn, maar voor ons draait het gewoon om de muziek.'

De originele performance van het trio begon al snel zijn eigen leven te leiden op het internet, in YouTube-filmpjes en een bloeiende Facebook-pagina. In 2016 bracht Blow 3.0 zijn eerste plaat uit. Ineens werden de straatmuzikanten geboekt voor zaalshows, maar prijkten ze ook op affiches van jazzfestivals. Ze deelden het podium met Trixie Whitley op een Radio 1 Sessie en mochten opdraven in De Ideale Wereld. Ineens werd de band in één adem genoemd met Compro Oro, Steiger en andere grensoverschrijdende vaandeldragers van de nieuwe jazzgeneratie.

'Het was aanvankelijk best moeilijk om de sfeer van de straat in de studio te krijgen', vertelt de drummer. 'Maar we hebben nu wel meer mogelijkheden om dat te doen. We kunnen nu allerlei effecten over ons saxofoongeluid gooien en met gitaarpedalen experimenteren. Allemaal onmogelijk op straat. We busken daarom wat minder dan vroeger, maar we willen er zeker niet helemaal afscheid van nemen.'

Intussen heeft Blow 3.0 zijn, voorlopig nog naamloze, tweede album in de steigers staan. Single Stella kreeg een fraaie timelapse-clip mee, waarin de band het nieuwe artwork onthult. 'Zelf bedacht en uitgewerkt', zegt de drummer trots. 'Het logo bestaat helemaal uit driehoekjes en is in 3D uitgewerkt, net zoals onze nieuwe maskers. Verder staan er drie keer drie nummers op het album, zitten er driehoeken in onze nieuwe maskers verwerkt, zijn we uiteraard met drie en zien we de voorlopige geschiedenis van de band als een verhaal in drie stukken: eerst het busken, dan de eerste plaat en nu het nieuwe, elektronische geluid.'