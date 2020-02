Op de set van een nieuwe Belgische videoclip. Deze week: Lesthic van Tristan.

Bijna een jaar na de ep Delidomia verblijdt Isolde Van den Bulcke u, opnieuw onder het alter ego Tristan, met een nieuwe single. Lesthic gaat over lust en verleiding, en dat is ook aan de bijbehorende clip te zien. 'Die vertelt het verhaal van vijf vrouwen die zich verenigen en zo goed mogelijk proberen samen te leven', zegt de Gentse zangeres. 'Aanvankelijk is alles mooi in balans, tot het vijftal uit evenwicht raakt en iedereen gek wordt.' Onder meer The Handmaid's Tale diende als inspiratie, maar evengoed oude interviews met Madonna. 'Hoe zij probeerde seksualiteit uit de taboesfeer te halen: voor mij werkt dat heel empowering. Tegelijk ben ik geïntrigeerd door vrouwen in sektes. Van een afstand lijkt dat een heel sober en zuiver bestaan, maar natuurlijk gaat het er in werkelijkheid niet altijd even proper aan toe. Als er één ding centraal staat in Lesthic, is het wel de verbondenheid tussen vrouwen.' Aandachtige Gentenaren herkennen misschien de setting: XYZ Lounge is een pastelkleurige, moderne polyvalente ruimte in het hart van de stad. 'Internationaal heeft die plek behoorlijk wat aandacht gekregen vanwege de architectuur, maar in België is het eerder een verborgen parel. We gingen ervan uit dat ze wel vaker soortgelijke aanvragen kregen, maar blijkbaar waren we de eersten.' Voor de video schakelde Van den Bulcke de hulp in van Aldo Dalla Palma en Maya Mees van het creatief collectief Dennis & Did., terwijl de cast bestaat uit haar vriendinnen. 'Daardoor konden we de ongemakkelijke eerste ontmoeting overslaan en was de sfeer meteen heel los. We hebben heel veel gelachen. Voor mij was dat essentieel. Het nummer is vrij donker en hard, dus de videoclip mocht dat wel wat compenseren met humor en lichtheid. Ik vind het trouwens frappant dat Maya en Aldo er zo goed in geslaagd zijn om mijn visuele identiteit te vatten. Dat zij konden zeggen: "Voila, dit ben jij", en dat nog klopt ook.'