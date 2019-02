In première: de nieuwe clip van The Germans loopt over van sexy banaliteit

Of we wat meer info konden krijgen om ons interview met The Germans voor te bereiden? Geen probleem, drummer Lennert Jacobs stuurt ons via Messenger met plezier een filmpje door. Acht seconden lang zitten we te kijken naar hoe de band een elastiek bespeelt, vastgetapet aan een djembé. Er volgt nog een video, waarop een van de bandleden in een doos wc-papier op de grond duikt en zich zichtbaar pijn doet. 'Dat is wat je in het middenstuk hoort', schrijft Jacobs erbij. 'Musique concrète. Stockhausen zou jaloers zijn.'

Een gemolesteerde trommel en inspiratie van een Duitse avant-gardecomponist: minder hadden we niet verwacht van de groep die haar show op Pukkelpop in 2015 opsmukte met een bebaarde danser in een netpakje en een troepje naakte, wit geverfde mensen. 'Als er iets is dat The Germans definieert, is het de combinatie van extreme elementen', zegt Jacobs wanneer hij met synthspeler Boris Zeebroek - u ook bekend als de sideman van Charlotte Adigéry - en zanger-gitarist Vincent Cauwels aanschuift voor een videogesprek. 'We laten ons door alles en iedereen inspireren, van muzieknerdmuziek tot Vlaams populair. Ook door slechte dingen, want daar kunnen we tegenin gaan. Gelukkig is er véél slechte muziek', lacht Cauwels.

In die categorie zat ook de oorspronkelijke versie van de nieuwe Germans-single That Was Months Ago, althans volgens hun producer Micha 'El Guapo Stuntteam' Volders. Hij liet de fijntjes geproduceerde synthpop plaats ruimen voor, en we citeren een mail van Volders die de band ons bezorgde, 'elegante flapperingen van een marginale soort', 'trilllende bronzen vezels' en 'een cocktailparty in de werkkampen van de [sic] Gulag'. De gitaren moesten 'droog in de natte poep zijn', de bas 'met de overtuiging van een pornoster' en drummer Jacobs mocht zich aan 'calyso door daklozen' wagen.

Uiteindelijk ligt That Was Months Ago nog verbazend goed in het oor. Een hakkend gitaartje, jazzy drums en het lijzige parlando van zanger Jakob Ampe maken de dienst uit, tot het nummer in het middenstuk weer de waanzin opzoekt op z'n Duits.

'Zo is het met de rest van onze nieuwe plaat Sexuality ook gegaan: wij die met afgewerkte demo's de studio binnengingen, Micha die ze met ons helemaal uit elkaar peuterde en een hele geluidsinstallatie opbouwde en dan de nieuwe versie in een paar takes inspelen', legt Jacobs uit. 'Uiteindelijk was Sexuality de ideale moment om onszelf heruit te vinden door zo weinig mogelijk onze vertrouwde instrumenten aan te raken.'

'In die albumtitel zit ook een ergernis, voor de selfiecultuur en de instagramisering van de samenleving', zegt Zeebroek. 'Alles moet maar sexy zijn. Het is dan aan ons om die sexiness te ontmantelen, ze banaal te maken.'

Met de clip voor That Was Months Ago deden The Germans alvast een verdienstelijke poging. Het werd een persiflage slash ode aan de badkamerclip van Rihanna's Stay, waaraan frontman Jakob Ampe zijn boy-next-door-lijf leende, inclusief wat tepelhaar links en rechts. 'Heerlijk, een frontman met zo weinig gêne', zegt Cauwels. 'De juiste balans tussen onzekerheid en geilheid', vindt Jacobs. 'De video is in Jakobs badkamer gedraaid, met mijn lief Nana als regisseur en mij als assistent. Nog een rookmachine erbij en de klus was geklaard. Een hartje voor mijn lief, met andere woorden. En omdat de clip op Valentijn uitkomt: twee hartjes voor mijn lief.'