Na een coronakater slaan de absurdistische rockers van Shht de pagina om en beginnen ze met de single Stocklyfe aan een nieuwe hoofdstuk in hun carrière. Zonder autotune, mét hippe tofurestaurants en opgehokte dieren.

Wie op een zondagvoormiddag de Oude Beestenmarkt te Gent gaat bezoeken, zal zien dat het plein zijn naam nog steeds eer aandoet. Eenmaal per week komen handelaars er hun opgehokte dieren verkopen. Het inspireerde de absurdistische rockers van Shht tot het schrijven van hun nieuwe single Stocklyfe. Of toch een beetje. 'De eerste opname van dit nummer was op een gsm die het audiobestand automatisch vernoemt naar je locatie. Aangezien onze studio zich boven de BarBroos op de Oude Beestenmarkt bevindt, kreeg het dus meteen een titel gelinkt aan die veeverkoop,' legt drummer Wouter uit.

'Ik vind het wel een bijzonder fenomeen om al die opgehokte dieren daar te zien, maar op zich gaat het nummer niet over de Oude Beestenmarkt. De titel is een woordspeling, die naast die beesten ook naar Wall Street-taferelen verwijst. Eigenlijk leven die beursmensen ook alsof ze in een kippenhok opgesloten zitten. In die zin inspireerde de markt ons wel om die parellellen tussen het menselijke bestaan en het dierenleven te benadrukken.'

Later in het nummer stelt Shht ook een vegetarisch alternatief. Naast de dierenmarkt en Wall Street vormt ook een hip, fictief tofurestaurant het decor van Stocklyfe. Al wordt ook deze trend op de korrel genomen. Zanger James verduidelijk: 'Het is een fictieve eettent, maar wel eentje die echt had kunnen bestaan. zulke hippe, vegetarische plekjes zijn een zoveelste commercialisering van bepaalde gezondheidstrends. Mensen eten minder vlees om ecologische redenen, maar bij tofu is dat contradictorisch want er wordt ook regenwoud gekapt. We gaan mee in de stroom van wat er gedicteerd wordt zonder het goed te kennen of te begrijpen en dan denken we onterecht dat we goed bezig zijn. Ook dat is Stocklyfe: de gewillige veestapel die we als mens zijn.'

Maatschappelijk absurdisme

'Los van de thematiek is het ook gewoon een streepje muziek, hoor,' grijpt Wouter in. 'We willen het niet te zwaar maken, voor ons staan de groove en de dynamiek centraal.' Ons gesprek over Stocklyfe was tot nu toe inderdaad verrassend serieus voor een band als Shht, die bekend staat om zijn absurdisme. Er is de laatste twee jaar dan ook heel wat veranderd voor de groep.

'Net voor de lockdown hadden we ons tweede album Noneketanu uitgebracht. We hadden er heel veel werk in gestoken, dus het was wel even slikken om de wereld op slot te zien gaan en niets met die plaat te kunnen doen. Toen hebben we een lange pauze genomen, en achteraf zaten we met die coronakater. Onze nieuwe ep die in juni uitkomt voelt als een harde reset voor de band na die domper: onze bezetting is deels veranderd, we hebben onze karakteristieke autotune laten vallen en we proberen wat serieuzer te schrijven. Die breuklijn in onze discografie is zelfs zo hard dat we beslist hebben om geen oud materiaal meer te spelen op toekomstige shows.'

Stocklyfe klinkt inderdaad als een nieuwe versie van Shht, al is het absurdisme ondanks de zwaardere thematiek niet volledig verdwenen. 'Dat blijft voor ons de vorm waarop muziek het beste werkt. Als het nog serieuzer moet, kan je beter een andere kunstvorm kiezen, of misschien in de politiek gaan om je ideeën te verspreiden. Voor ons is dat absurde een perfect middel om moeilijke thema's te bespreken omdat dat ook de dynamiek weergeeft hoe we met elkaar omgaan, maar ook omdat de onderwerpen en het leven inherent absurd zijn.'

Op 9 april is Shht te zien in het Depot te Leuven, en op 6 mei in Le Botanique in het voorprogramma van Viagra Boys tijdens Les Nuits Botanique.

