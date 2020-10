'We hebben niks met Jah en dergelijke', aldus de drummer en oprichter van het Gentse dubsextet Kosmo Sound, Marius Couvreur. Met uit cannabisdampen gedistilleerde basvibraties hebben ze dan weer wel iets. En heel misschien ook met Pink Floyd. Bekijk de clip voor Rank hier als eerste.

De stamvaders luisteren naar illustere namen als Lee 'Scratch' Perry, Prince Far I, Sly & Robbie en Augustus Pablo. Ze propageren hun muziek als een wetenschap, een formule die bestaat uit slome ritmes, uit cannabisdampen gedistilleerde basvibraties, en eindeloze reverb. We hebben het uiteraard over dub, de eind jaren '60 uit diepe klankkrochten opgekringelde nazaat van ska en reggae.

De vastgeroeste mening dat enkel gezapige Jamaicanen met dreadlocks en groene vingers zich aan dub mogen vergrijpen, verwijst het Gentse sextet Kosmo Sound sinds enkele jaren naar de prullenmand. 'Met de spirituele beginselen van het Rastafarigeloof hebben we niks, nee', zegt medeoprichter en drummer Marius Couvreur. 'Onze roots liggen wel degelijk in het witte Vlaanderen, en niet in Jamaica. Je zal ons niet snel iets over Jah horen declameren. Bij ons is dus absoluut géén sprake van culturele toe-eigening. (lacht) Bovendien zijn we een instrumentale band, die ontstaan is puur vanuit liefde voor de groove'.

Toen Couvreur enkele jaren geleden bassist Mattias Geernaert hardnekkig tegen het lijf blééf lopen tijdens dubfeestjes en soundsystems, ontstond spontaan het idee: we richten gewoon zelf een dubband op. De centrale ritme-as belichaamden ze zelf al, en op het conservatorium vonden ze de geschikte medeplichtigen in Bos Debusscher (toetsen), Edmund Lauret (gitaar), Cyriel Vandenabeele (gitaar), en Ambroos De Schepper (saxofoon). Met het begin november te verschijnen Antenna blikten ze intussen hun eerste album in, onder auspiciën van producer Koen Gisen (Flying Horseman, SCHNTZL, The Bony King of Nowhere).

Pink Floyd

Rank is het tweede voorsmaakje uit het debuutalbum van Kosmo Sound, en werd door Bart De Vos (prettyweird.be) door een gepaste, spacey animatieclip voorzien. Dat we er behalve rollende basriedels, afgemeten gitaarriffjes, en een kosmisch gepositioneerde sax ook echo's van Pink Floyd in horen, verbaast Couvreur. Maar ook weer niet: 'Dub heeft sowieso een psychedelisch kantje, en met Rank wijken we ook vrij ver af van de klassieke 'steppers dub' waardoor ons geluid vooral beïnvloed wordt. Die steppersscene is trouwens ook niet afkomstig uit Jamaica, maar eind jaren '70 ontstaan in Engeland, rond labels als On U Sound en producers als Jah Shaka'.

'Daarnaast zijn we met zes muzikanten', gaat Couvreur verder. 'Die elk hun eigen invloeden of accenten toevoegen. Een beetje zoals de kleine satelliet die je in de clip door de ruimte ziet zweven, en door verschillende invloedsferen vliegt. Tenminste, dat is mijn interpretatie! Onze gitarist Edmund speelt bijvoorbeeld ook bij Nordmann, misschien vinden die Pink Floyd-echo's daar ergens hun oorsprong.' (lacht)

'We zitten echt wel met muzikale kanjers, hoor, in de groep', zegt Couvreur nog over zijn bandmaats. Meteen nog een extra reden voor Kosmo Sound om als instrumentaal combo door het aards bestaan te gaan. 'Met een zanger of zangeres vooraan wordt die, en wat hij of zij zingt, al snel het centraal focuspunt. Het zou jammer zijn mochten de vocals en niet de muzikanten de volle aandacht krijgen. Al zeg ik het zelf. Zo speelt onze toetsenist Bos ook bij Pura Vida, een roots reggaeband. Zij begeleiden Jamaicaanse kleppers als Lee 'Scratch' Perry en The Congo's, wanneer die op doortocht zijn. Hij is dus iemand met behoorlijk wat ervaring en krediet in de vingers. Daarnaast hebben we trouwens ook nog een onzichtbaar groepslid: Christopher, onze vaste geluidsman. Bovenop de vele effectpedalen - zowel op gitaar als sax, de keyboards, en mijn digitale drumpads - dropt hij nog heel wat extra effecten in de mix. Een portie extra diepgang is namelijk altijd mooi meegenomen, in de dub'. (lacht)

Antenna verschijnt op 6/11 via Zephyrus Records. Daarna trekt de groep door Vlaanderen, met stops in Knokke (Spoor 5, 13/11), Gent (Handelsbeurs, 27/11) Oostende (Casino 28/11) en Leuven (Het Depot, 17/12).

