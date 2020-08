Peper en zout met kaassaus. Dat is de favoriete chips van Joeri Chipsvingers, het alter ego van componist Michiel De Naegel. Bekijk zijn eerste videoclip hier in première.

We hebben een hoop ijzer en negen bollen als nationaal symbool, hielden het een recordaantal dagen vol zonder regering en huizen artiesten als Kamagurka en René Magritte: als we de krantenkoppen mogen geloven, is België het land van het absurdisme. Dat laat zijn sporen na op de muziek. Op de Gentse band Shht. bijvoorbeeld, die op het podium filosofische redevoeringen combineert met opblaasbare sekspoppen. En op Michiel De Naegel. De muzikant uit het Limburgse Beringen speelt in noiseformaties Youff en 30,000 Monkies, maar voor zijn soloproject opereert hij onder een alter ego: Joeri Chipsvingers.

Al had het net zo goed Joeri Crackerssmoel kunnen zijn. Of Joeri Pizzabuik. Er is niet meteen een bijzondere reden waarom De Naegel voor chips koos: 'Het bekte gewoon lekker'. De onderwerpkeuze is dan weer niet zo'n verrassing: De Naegel componeerde al eerder een muziekstuk over een verkeerd geleverde pizza hawaï en met 30,000 Monkies maakte hij vorig jaar een lifestylemagazine over champagne. Inclusief recensies van verschillende soorten bubbels.

Paprika Pact

Joeri Chipsvingers werd geboren in de gangen van het conservatorium in Gent, waar De Naegel compositie studeerde. Een serieuze wereld, volgens de muzikant. Dankzij zijn alter ego voelde De Naegel er zich comfortabel genoeg om met een gerust hart zijn 'hoogst vervelende' klassieke composities naar buiten te brengen. De persona stelt hem in staat om de brug te leggen naar de springerige energie van pop en rock, genres waarin hij de laatste jaren met Youff en 30,000 Monkies actief is.

Waar De Naegel in bovenstaande bands achter de microfoon en de gitaar staat, dirigeert hij als Joeri Chipsvingers een elfkoppig ensemble met strijkers, blazers, percussie en piano. Het resultaat is Het Joeri Chipsvingers Superrrrthema, de eerste single van de aanstaande plaat De Avonturen van Joeri Chipsvingers.

© Joeri Chipsvingers

Daarin beleeft Joeri als een superheld van de chips allerlei snackgerelateerde avonturen. Van het Paprika Pact tot de Misdaden tegen de Universele Krokantrechten van de Chips. Maar uitgebreide verhalen hoef je niet te verwachten. 'Ik maak heel cartooneske muziek waarin veel gebeurt. Maar wat er gebeurt, laat ik de mensen graag zelf verzinnen. Joeri is niet zo taalvaardig.'

Joeri is ook niet zo stabiel. Dat zou het grootste verschil zijn tussen Joeri en geestelijke vader De Naegel: 'Joeri is een labiel trutje. Ik hoop dat Michiel stabieler is', klinkt het. En voor wie het zich afvroeg: peper en zout is de favoriete chipssoort van de muzikant. 'Toch wel een klassieker, he. Met een kazige dipsaus, niet te pikant'.

De Avonturen van Joeri Chipsvingers Uit op 16 oktober via FONS Records.

