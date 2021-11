Dj Blck Mamba verloor de eerste A in haar naam en ruilde die in voor een carrière als artiest. Geïnspireerd door de groeiende afro scene en UK funky hoopt ze nu ook dansvloeren in vuur en vlam te zetten met haar eigen nummers.

Blck Mamba kennen we al als dj op onder andere Studio Brussel en haar eigen feestconcept Mo Mamba, nu treedt ze ook naar buiten met haar eigen tracks. Als Blck Mamba dus, in plaats van Black Mamba. 'Ik weet al lang dat Black Mamba een heel krachtige artiestennaam is die mensen makkelijk onthouden. Het nadeel is dat ik niet de enige ben die daaraan dacht. Er zijn al zoveel andere bands, dj's, producers en zelfs voedingsmerken met die naam. Nu ik zelf muziek naar buiten begin te brengen, heb ik deze zomer de eerste A in mijn naam weggelaten om makkelijker vindbaar te zijn op het internet.'

De eerste stapjes in Ableton

Veel mensen gaan er automatisch van uit dat een goede dj automatisch ook een goede producer is en vice versa, maar eigenlijk zijn het twee heel andere skills. 'Ja, dat was echt een zoektocht in het begin. Als dj wist ik wel wat ik wilde maken en hoe een nummer opgebouwd is, maar de eerste keer dat ik Ableton opende, heb ik dat meteen weer dichtgedaan omdat het er zo eng en ingewikkeld uitzag. Ik heb daar lessen voor genomen en stap per stap moeten leren hoe alles in elkaar zat.'

Daar zien we nu een eerste resultaat van in de vorm van singles Baby Got Juice en What U Gonna Do. Dankzij de opzwepende ritmes, de dwingende vocals en de flitsende videoclips lijkt het haast onmogelijk om stil te blijven zitten. Toch is het niet zo dat we hier de opgestapelde knaldrang van Blck Mamba tijdens de pandemie te horen krijgen. 'Het is eerder een samenraapsel van dingen die ik graag hoor, corona of niet. Ik vind het belangrijkste altijd dat mensen kunnen dansen tijdens mijn sets, of ik nu bekende of onbekende muziek speel. De pandemie heeft er echter wel voor gezorgd dat ik de tijd had om me erin te verdiepen, doordat mijn weekends niet constant volgeboekt zaten met feestjes waar ik moest draaien.'

Blck Mamba probeert niet te veel in genres te denken. 'Het belangrijkste is dat mensen kunnen dansen op mijn muziek. Wanneer ik Ableton open doe, vertrek ik niet vanuit een bepaalde stijl, maar maak ik gewoon waar ik op dat moment zin in heb en zie ik wel wat eruit voortvloeit. Mijn belangrijkste doel is om muziek te maken die werkt op een dansvloer, niet per se nummers die je op de radio zal horen. Ik vond het erg leuk om de laatste tijd te horen dat sommige dj's mijn nummers in hun sets verwerkten.' Als ze dan toch enkele invloeden moet aanhalen, zegt ze geïnspireerd te zijn door de huidige afro scene die steeds groter wordt, en door UK funky. 'Dat genre is in mijn ogen nooit echt dood gegaan.'

Het Kanaal over

De nummers worden uitgebracht via Future Bounce, het Britse label van radio-dj Jamz Supernova. Blck Mamba is met haar in contact gekomen toen Jamz Supernova een wedstrijd op sociale media deelde, waarbij je tracks kan insturen om via haar label verspreid te worden. 'Mijn nummers waren toen totaal nog niet af, maar ik dacht "wie niet waagt, niet wint." Ze zei dat ze veel potentieel in mijn werk hoorde en dat we een jaar later misschien wel konden samenwerken om iets uit te brengen. Dat heeft me wel heel erg gemotiveerd om de volgende stap te nemen met mijn producties, om niet gewoon op mijn gemak vanuit mijn zetel te werken maar producers en vocalisten te contacteren, bijvoorbeeld.'

Deze eerste dubbelsingle kleurt dus erg Brits, maar dat hoeft geen constante te zijn. 'In het vervolg wil ik zeker nog eigen tracks uitbrengen. Het lijkt me leuk om samen te werken met stemmen van over de hele wereld. Erg veel concrete plannen heb ik nog niet, al heb ik wel een zomerse track in de pijplijn zitten die ik dit voorjaar zou willen uitbrengen. Dat kan dan misschien op een Belgisch label gebeuren.'

In afwachting daarvan, kunt u tijdens deze druilerige herfst alvast uw dansbenen opwarmen met Baby Got Juice en What U Gonna Do. Bekijk hieronder de visuals voor die eerste track.

