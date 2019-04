In première: Beraadgeslagen remixt 'Duizeldorp' met kruim van Brusselse hiphopscene

Zwangere Guy, Peet van Le 77, Martha Da'ro en Blu Samu, het is zonder meer een sterrencast die verzamelen blaast op de nieuwe remix van Beraadgeslagen, tot nader order onze favoriete kermisattractie van de vaderlandse jazz. 'Uiteindelijk heb ik het nummer nog afgewerkt in een hotel in Noorwegen.'

Dit jaar bestaat het Brusselse caféfestival Stoemp! tien jaar en daar hoort een stemmig muziekje bij. De organisatie ging voor een ambitieus compilatie-album, waarvoor ze ook ging aankloppen bij Beraadgeslagen, het almaar curieuzere hobbyclubje van Lander Gyselinck en Fulco Ottervanger. 'Uiteraard een leuk verzoek, maar het moest snel gaan. Onze agenda's zitten bomvol', zegt Gyselinck, die voor zijn doctoraat in de kunsten pas nog optrad met rapper Quelle Chris op hiphopfestival Out The Frame en ook aan nieuwe muziek voor zijn hoofdband Stuff werkt.

Gyselinck maakte uiteindelijk een remix van Duizeldorp, het titelnummer van de pas verschenen debuutplaat van Beraadgeslagen .'Omdat Stoemp! een typisch Brussels festival is, wilde ik graag iets doen met de boomende hiphopscene in de stad', legt Gyselinck uit. 'Oorspronkelijk zouden de jongens van Stikstof het nummer remixen, maar dat lukte niet door tijdsgebrek. Ik ben er dan maar zelf ingedoken.' Daar hoorde ook een pseudoniem bij, Don Ho$tage. 'Ik had een naam nodig die paste bij de sinistere sfeer van de track. Hostage is gijzeling in het Engels, mijn naam dus eigenlijk. De Don is een ideetje van Gorik', luidt de uitleg.

'Met een kwartier opnametijd per rapper hebben we de klus geklaard.' Lander Gyselinck

Gorik Van Oudheusden alias Zwangere Guy dus, bekend van Stikstof en van zichzelf. Die vond uiteindelijk toch de tijd om een verse op te nemen, net als Blu Samu. 'Ik kom hen wel eens tegen op concerten', zegt Gyselinck. De manager van Gorik(Van Oudheusden, alias Zwangere Guy, nvdr.) bracht me dan weer in contact met Peet van Le 77. Ondertussen was ik aan het chatten met Martha Da'ro. Allemaal wilden ze dolgraag meedoen, maar ook zij moesten een gaatje zoeken in hun agenda.'

En zo verzamelden op een mooie dag twee beraadgeslagen jazzmuzikanten en vier kleppers van de Brusselse hiphop in de Ancienne Belgique. 'Met een kwartier opnametijd per rapper hebben we de klus geklaard. Uiteindelijk heb ik van een deel van Martha's strofe het refrein gemaakt, kwestie van er toch een beetje structuur in te krijgen', legt Gyselinck uit. 'Het viel op hoe ze het allemaal op de een of andere manier over Brussel hadden. Dat sloot dan weer mooi aan bij het oorspronkelijke thema van Duizeldorp, het Belgische dorp in al zijn facetten. Uiteindelijk heb ik het nummer nog afgewerkt in een hotel in Noorwegen, waar ik optrad met LABtrio (Gyselincks band met Bram De Looze en Anneleen Boehme, nvdr.) en een dag vroeger moest zijn door een staking van de luchtverkeersleiders.'

Samen met het nummer Duizeldorp werd ook de clip geremixt. Voor de oorspronkelijke video doolden Gyselinck en Ottervanger op klaarlichte dag door enkele provinciale Vlaamse dorpen, deze keer liet regisseur Grégoire Verbeke hen 's avonds door de wijken wandelen. 'In alle opzichten is het een stedelijke, clubby versie van Duizeldorp. Een nite version', vat Gyselinck het samen, met een knipoog naar Soulwax.