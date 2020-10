Wat hebben Amerikaanse stembusgangers, Chileense activisten, en Nigeriaanse betogers gemeen? 'Vreugde is een daad van verzet, en vice versa', aldus Knack Focus-redacteur Jonas Boel.

Vorige week kon u in Knack Focus lezen over het Resistance Revival Chorus (RRC), een feministisch vrouwenkoor uit New York dat vreugde verzoent met activisme, en omgekeerd. 'Joy is an act of resistance' is hun mantra. En daarmee maken ze her en der school.Zo is er de meest recente actie van RCC, in samenwerking met een organisatie die zich Election Defenders noemt, onder de naam #JoyToThePolls of 'vreugde voor de stembuslokalen'. Enkele dagen geleden ging via Twitter al een filmpje viraal van mensen die in Philadelphia vervroegd hun stem uitbrengen en staan te dansen in de lange wachtrij, onder luide aanmoediging van RRC-leden.Ook in Chili koppelen ze activisme aan opzwepende dansmuziek. Zo deelde producer Matias Aguayo en zijn label Cómeme eerder deze week via Soundcloud een gratis collectie dj-tools (ritmische loops op maat van de draaitafel) gebaseerd en gemonteerd op Chileense protestleuzen. Vreugde is een daad van verzet, en vice versa. Luister zelf: Na een jaar lang hevig burgerprotest en een massale roep om hervormingen (bekend als 'estallido social', de sociale explosie) hadden de Chilenen dan ook redenen om te feesten: deze week werd in een referendum beslist dat de door de voormalige dictator Augusto Pinochet opgestelde grondwet uit 1980 zal vernieuwd worden, en het zullen de burgers zelf zijn die daarbij de pen mogen vasthouden. Ook 9000 kilometer verderop, aan de andere kant van de Zuid Atlantische Oceaan, weerklinkt al wekenlang een collectieve roep om verandering in de straten: Nigeria, waar het verzet tegen het excessief geweld van de paramilitaire politie-eenheid SARS stilaan is omgeslagen in een algemene volksopstand tegen het corrupte bewind van president Muhammed Buhari. Onder meer Rihanna, Beyoncé, Drake, en Missy Elliot schaarden zich al aan de zijde van de jonge Nigerianen die in opstand kwamen tegen politiegeweld, door via de hashtag #EndSARS steunbetuigingen de wereld in te sturen. De kans dat zoiets indruk maakt op Buhari en de zijnen is bijzonder klein. Afrikaanse dictators hebben nu eenmaal een lange traditie van Westerse verontwaardiging straal te negeren.Waar de machthebbers in Nigeria misschien wel van wakker liggen zijn hun eigen, lokale popsterren. Artiesten als Burna Boy, Davido en WizKid hebben een immense intercontinentale aanhang, maar worden wegens hun populariteit in het Westen vooral in eigen land vereerd als halfgoden. Wanneer ze spreken, dan luistert het volk. En in Oost-Afrika, meer bepaald in Oeganda, kennen ze al iets van popsterren die hun gewicht in de politieke weegschaal leggen. Drie jaar geleden schopte de populaire en maatschappelijke geëngageerde reggaezanger Bobbi Wine het tot parlementslid, ondanks verschillende pogingen om hem te neutraliseren. Nu de 35-jarige Wine voor de verkiezingen van volgend jaar zijn zinnen op het presidentschap heeft gezet, voert de staat hun drieste sabotagetactieken nog op: midden oktober werd zijn hoofdkwartier bestormd door de politie, en belangrijke verkiezingsdocumenten werden in beslag genomen. Voeg de daad bij het woord, het Nigeriaanse regime doet het in zijn broek bij dat leidend voorbeeld van Bobbi Wine voor andere Afrikaanse popartiesten. Toen de succesvolle rapper en acteur Falz twee jaar geleden naar het voorbeeld van Childish Gambino met This Is Nigeria de situatie in zijn land aanklaagde, werd de song prompt verboden wegens 'vulgair'. Nu staat hij mee in de voorhoede van #EndSARS. Davido, nog zo'n Nigeriaanse muziekgrootheid, die vorig jaar de O2-arena in Londen uitverkocht en al samenwerkte met onder meer Nicki Minaj, ging zelfs fysiek in de frontlinie staan, toen hij in de stad Abuja een schild vormde tussen oproerpolitie en betogers. Zijn zomerhit FEM is uitgegroeid tot één van de officiële protesthymnes van de rebellerende jongeren. Ook Burna Boy mengt zich in de debatten: 'Er is een revolutie nodig, en ik wil ze inspireren', liet hij optekenen in NME.Nigeria, de grootste economie van Afrika, heeft de jongste bevolking ter wereld. De helft van de inwoners is jonger dan 19. In vijf jaar tijd steeg het aantal mensen met internettoegang met meer dan de helft, tot bijna 100 miljoen, zowat de helft van de populatie. En wat doen mensen met internettoegang? Behalve muziek luisteren ook informatie delen en zich organiseren. In Nigeria zijn de stijgende populariteit en maatschappelijke impact van popsterren en het groeiende verzet tegen het bewind communicerende vaten. En ondanks de repressie en de verschillende doden die sinds het begin van #EndSARS al te betreuren vielen, geldt dus ook hier: vreugde en verzet gaan hand in hand.