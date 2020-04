Ze scoorde met haar atypische stijl, trad op met het gerespecteerde Asap Mob-collectief rond Asap Rocky en liet haar verleden als verslaafde achter zich. De toekomst zag er veelbelovend uit voor de 25-jarige Chynna. Een portret van een artiest die overleed voor ze haar potentieel kon bereiken.

Een dag voor haar overlijden plaatste ze haar laatste post op Instagram - een kort interviewfragment. 'I think there's too many soundtracks to our lives. I need music to die to,' zegt ze daarin over haar losjes op Alfred Hitchcock geïnspireerde ep Music 2 Die 2. Ondertussen wordt de commentsectie onder de video steeds groter. Het nieuws over de dood van Chynna gaat als een schokgolf door het hiphoplandschap. Ze is niet de eerste jonge rapper die het leven laat. In 2015 stierf haar mentor Asap Yams op 26-jarige leeftijd aan een accidentele drugsvergiftiging.

Twee jaar geleden trad ze op op het Gentse hiphopfestival Out the Frame. 'Niet álle vrouwelijke rappers rijmen over seks, feminisme of hun ontrouwe/luie venten', schreef onze man toen. Hij had het over Chynna, een Amerikaanse beloftevolle artieste. Ze was destijds nog niet groot, maar had wel al enkele opmerkelijke prestaties op haar palmares. Ze begon haar carrière onder de vleugels van het Asap Mob-collectief rond Asap Rocky (beiden gestileerd als A$AP) en had al tweemaal het podium van het gerenommeerde Texaanse showcasefestival South by Southwest beklommen. Ze had toen al enkele releases op haar naam, waaronder haar debuutep I'm Not Here, This Isn't Happening - naar een lyric van Radiohead. Op haar mixtape Ninety rapt ze in ieder geval niet over seks en rock 'n roll, maar wél over de drugsverslaving waar ze enkele jaren voordien mee afrekenende. Ook depressie en de dood zijn terugkerende thema's in haar verzen. 'Rollin' the dice all the time / I almost die all the time / Showin' the ice all the time / Question my life all the time,' klinkt ze op Seasonal Depression - een van haar meest gestreamde nummers.Van de catwalk naar de concertzaalChynna was amper veertien toen ze tussen de pretparkattracties van Six Flags in New Jersey werd gescout door een modellenbureau. Hoewel haar goede looks en zelfverzekerde uitstraling ervoor zouden zorgen dat ze een vaste waarde werd op de New York Fashion Week - via de voorjaarscampagne van DKNY verscheen ze in internationale modebladen zoals Vogue en Elle - lagen haar ambities elders.Via Twitter nam ze contact op met producer Asap Yams, oprichter van het Asap Mob-collectief. Of ze zijn stagiaire mocht zijn, vroeg ze. Hij hapte toe. 'Hij voelde zich waarschijnlijk cool omdat dit kleine meisje van de middelbare school hem wilde volgen', vertelde Chynna na zijn overlijden aan The New York Times. In het kielzog van haar mentor begon ze zelf teksten te schrijven, met succes. Haar eerste singles Selfie en Glen Coco maakten de weg vrij voor de release van haar debuutep in 2015. De toekomst zag er rooskleurig uit voor Chynna Rogers, die aan haar langspeeldebuut aan het werken was. Afgelopen december bracht Chynna haar vierde - en tevens laatste - ep uit. Het was alsof ze de toekomst kon voorspellen toen ze die In Case I Die First doopte. Rogers overleed woensdag op 25-jarige leeftijd in haar geboortestad Philadelphia. De doodsoorzaak blijft tot dusver onbekend.