In alvast één onafhankelijke vinylshop wordt 'het feest van de kleine platenwinkel' dit jaar níét gevierd. Al houdt Tune Up in Antwerpen bij wijze van statement wel een opendeurdag op 23 april. Met drankjes, kortingen en livemuziek van Mauro Pawlowski.

Een exclusieve showcase van dEUS voor honderd man. Een expo met 'poezenhoezen' van creatief AB-directeur Kurt Overbergh en wat later een met 'boezemhoezen'. Tune Up - dé Antwerpse vinylshop voor jazz en andere kwaliteitsmuziek en de plaatselijke favoriet van Thurston Moore - is altijd al evenveel ontmoetingsplaats als platenwinkel geweest. Geen wonder dat uitgerekend die vinylzaak in 2008 als een van de eerste in België mee op de kar van het uit de VS overgewaaide Record Store Day sprong - en Stef Kamil Carlens en Mauro dat jaar voor het eerst tussen de platenbakken liet optreden.

Veertien jaar later werpt de Antwerpse platenwinkel zich andermaal op als pionier, dit keer in het aan zich voorbij laten gaan van Record Store Day. 'Want,' zo klinkt het bij Tune Up, 'de vinylprijzen swingen vandaag de pan uit, RSD-releases worden zo exclusief gehouden dat ze hier nauwelijks nog te krijgen zijn, en in stofzuigers en ander huishoudspul gespecialiseerde winkelketens kapen de feestdag die ooit bedoeld was om de kleine platenboer te steunen. Met andere woorden: Record Store Day schiet anno 2022 zijn doel voorbij.'

Naar speciale RSD-uitgaves zult u op 23 april, de dag van Record Store Day, dus niet moeten speuren in Tune Up, maar dat weerhoudt hen er niet van om toch aan het feest te gaan. Er zal die zaterdag gratis drank zijn, er zullen dj-sets zijn en er zal livemuziek zijn van - hij weer - Mauro. 'Het wordt een old-school opendeurdag. En zoals je vroeger op zo'n dag tien procent korting op een nieuwe auto kreeg bij je lokale Opel-garage, zullen wij op 23 april tien procent korting geven op Mauro's recentste soloalbum Eternal Sunday Drive. We willen een statement maken, ja.'

Tune Up Melkmarkt 20/24, Antwerpen, open van dinsdag tot zondag. Alle info: facebook.com/tuneuprecords.

