Ikraaan, r&b-belofte in de Mechelse underground: 'Mijn fanbase is klein, maar ze geeft wel een fuck'

De bijbehorende videoclip mag er dan nog zo lieflijk uitzien, Reflectie is geen jolig nummer. 'Vrienden ze zijn zoek / Op jou rust er een vloek / Alles in je handen gaat dood / Je blijft alleen met de stemmen in je hoofd', zo bezingt de Mechelse Ikraaan haar demonen. 'Ik heb een persoonlijkheidsstoornis, en in Reflectie geef ik het woord aan de stemmen in mijn hoofd. Ik heb veel shit meegemaakt, maar muziek is mijn vorm van therapie.' Het nummer maakt deel uit van de ep Happy Pill, die eind april verschijnt. Ook de andere tracks gaan over mentale gezondheid, hartzeer en persoonlijke stuggles. 'Ik ben me er heel erg van bewust dat je als artiest een verantwoordelijkheid hebt tegenover je fans. In plaats van stoer te doen en drugs te promoten wil ik tonen dat het oké is om je slecht te voelen.'

Met Happy Pill heeft Ikraaan haar muzikale stem echt gevonden, maar zingen doet ze al zo lang als ze zich kan herinneren. Samen met haar jongere zus fantaseerde ze in haar kinderkamer over een popsterrenbestaan. Op haar vijftiende begon ze zelf nummers te schrijven, naar het voorbeeld van haar grote idool 2Pac: 'Want die kerel rapt over real shit.'

Al snel volgden passages op allerhande open mics en kruiste ze het pad van producers Cloos en Scottie (Eigen Makelij), met wie ze regelmatig in de studio duikt. Vroeger zong Ikraaan trouwens in het Engels, maar intussen kiest ze resoluut voor haar moedertaal. En dat klinkt verbazend goed. 'Ik denk en praat in het Nederlands, dus waarom zou ik zingen in een taal die ik niet honderd procent meester ben? Veel mensen vinden Nederlandstalige muziek al bij voorbaat slecht. Jammer, want er valt nog zoveel mee te experimenteren. Je moet gewoon weten hoe je het brengt. Als er al in het Nederlands gezongen wordt, is het vaak met een fake Hollands accent. Belachelijk, als je het mij vraagt.'

Een willekeurige quote: 'Ik breek liever langzaam op mijn manier door dan dat ik de zoveelste hype word. Mijn fanbase is misschien klein, maar ze geven tenminste een fuck. Al droom ik stiekem wel van een uitverkocht Sportpaleis. Vooral omdat ik dan zo'n grote poster in het station van Brussel-Centraal krijg.'

In concert: op 9 maart op Female Focus in de Roma, Antwerpen, en op 25 maart op Mama's Open Mic in DeStudio, Antwerpen. Meer concertdata op haar Instagrampagina.