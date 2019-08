Virtuoze muzikant en viraal fenomeen: Louis Cole weet de twee perfect met elkaar te verzoenen. Solo, meestal, of met een bigband, zoals hij naar Jazz Middelheim komt afgezakt. Al is dat uitzonderlijk. 'Ik verlaat mijn huis enkel om elders muziek te spelen.'

Of we Louis Cole om negen uur 's ochtends willen bellen? Oké dan. Middernacht in zijn thuisstad Los Angeles, dus. Multi-instrumentalist en jazz-funk-popmaestro Cole is blijkbaar een professionele nachtraaf. 'Dit uur komt ongeveer overeen met lunchtijd voor mij', klinkt het opgewekt. 'Ik werk nog steeds het liefst thuis, in mijn garage of mijn slaapkamer, en na middernacht beginnen mijn creatieve sappen pas echt goed te stromen, wanneer de telefoon en het internet zwijgen. Wanneer niemand iets verwacht of over je schouder meekijkt, dan komen de beste ideeën opborrelen.'

...