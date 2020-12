De Amerikaanse punkrocker Iggy Pop heeft een liedje geschreven over het coronavirus. Vorige week liet hij zijn nieuwste creatie, 'Dirty Little Virus', op de wereld los.

In het nummer beschrijft de zanger op een droge, feitelijke manier hoe het coronavirus families uiteen heeft gerukt en hoe de Amerikaanse president Donald Trump op de pandemie reageerde.

'Het was mijn bedoeling om recht voor de raap te zingen, niets emotioneel of diepzinnig, gewoon iets feitelijk, bijna iets journalistiek', verklaart Iggy Pop in een video. 'Deze coronapandemie heeft mijn leven en dat van anderen een halt toegeroepen. Als er een Man van het Jaar zou genomineerd moeten worden, zou ik het coronavirus nomineren', besluit hij.

Iggy Pop zou normaal afgelopen zomer op Jazz Middelheim in Antwerpen optreden. Het festival kon echter niet plaatsvinden na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over massa-evenementen.

