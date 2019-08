Pukkelpop 18/8 om 20.30 uur op de Main Stage. Prophets of Rage, de all-starband met spilfiguren van Rage Against the Machine, Public Enemy en Cypress Hill, deed heel Werchter al eens fistpumpen. Dit weekend moet ook Pukkelpop voor de bijl. Het verhaal van een supergroep tegen wil en dank, verteld aan de hand van bekende lyrics uit hun eigen archieven.

Tom Morello (gitarist en initiatiefnemer): Profetische woorden! Public Enemy was de eerste band die Rage Against the Machine meenam op tour - in 1992 was dat. In Amerika heerste toen behoorlijk wat controverse over rapmuziek, die zogezegd gevaarlijk was. De autoriteiten waren bang, want op onze concerten kwamen zowel leden van de Bloods als van de Crips af, twee rivaliserende bendes uit California. En dus liet de politie elke avond honderden agenten en zelfs helikopters aanrukken. Ik koester die herinneringen, omdat het allemaal zo ironisch én belachelijk was. En omdat de shows fucking geweldig waren. Hetzelfde geldt voor de optredens die we twee jaar later in het voorprogramma van Cypress Hill gaven. Dat Chuck D van Public Enemy, B-Real van Cypress Hill en wij ooit iets samen zouden doen, mag dus geen verrassing heten.

...