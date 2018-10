Hugo Raspoet, zanger van 'Helena', op 77-jarige leeftijd overleden

Hugo Raspoet werd geboren in Ganshoren op 2 november 1940. Hij behaalde aan de KU Leuven een licentie in de Romaanse talen en manifesteerde zich in dezelfde stad in 1962 al als chansonnier tijdens de liedjeswedstrijd Zitternliedjenin. De doorbraak kwam er hetzelfde jaar met zijn liedje Mijn koningskind in de televisiezangwedstrijd Ontdek de Ster.





Bij De Nederlandse Pocketplaat, het platenlabel van Jo Van Eetvelde, belandden zijn eerste chansons op vinyl, waarbij hij voor zijn tweede EP de hulp kreeg van de toen piepjonge Wim (Wannes) Van de Velde. Pas in 1969 kwam hij opnieuw fel in de spots, zij het door een incident. Voor het programma Stellig Stelling Nemen op de toenmalige omroep BRT had hij het Vaticaan- en pauskritisch Evviva il papa geschreven. De toenmalige top van de BRT- van christendemocratische signatuur - sloeg de zanger, zijn lied en het hele programma in de ban. Ook zag hij optredens geboycot of geschrapt. De controverse en de sterk toegenomen belangstelling voor het kleinkunstgenre zorgden er echter ook voor dat Hugo Raspoet de kans kreeg zijn eerste, enig en titelloos album op te nemen. De in 1970 uitgebrachte LP bevat het onsterfelijke lied Helena.





Een jaar later kwam er nog de single Dag Lief. Maar de zanger was verbitterd geraakt omtrent de overdreven commercialisering van het kleinkunstgenre, de bovenmatige aandacht voor zijn Helena en zag beoefenaars van het betere Vlaamse lied naar zware elektrische gitaren grijpen.

'Ik zag het allemaal niet zitten toen de eerste rockjongens op het kleinkunst-podium verschenen. Dat was helemaal mijn richting niet. Ik snapte niet wat die wilden bereiken en ik kon me moeilijk akkoord verklaren met de gang van zaken. Voor mij primeert hoe dan ook de tekst: dat is het belangrijkste bij een lied', zei hij ooit daarover.

In 1973 borg hij derhalve zijn gitaar op in de beschermhoes. Raspoet bouwde een tweede carrière uit, bij de openbare omroep. Wie aandachtig naar de eindgeneriek van televisieprogramma's kijkt zal zijn naam geregeld vermeld zien als de man die voor de vertaalde ondertiteling zorgt.