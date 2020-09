Een geheel objectief oordeel over een popcultureel fenomeen. Deze week: Shania Twain.

Wat?

De countrypopster viert de vijfentwintigste verjaardag van haar doorbraakplaat The Woman in Me met een geremasterde uitgave.

Hot

- Ze bouwde een brug tussen country en pop die nooit meer zou verdwijnen.

- Haar Come On Over is het best verkopende studioalbum van een vrouwelijke soloartiest ooit.

- Ze was verantwoordelijk voor de revival van de luipaardprint.

- Voor de geïnteresseerden: op Etsy vindt u een kopie van haar iconische pakje uit That Don't Impress Me Much.

- Ze was al Yeehaw nog voor Yeehaw een ding werd.

- Harry Styles noemt haar zijn voornaamste stijl- en muziekicoon.

- Het nummer If You Wanna Touch Her, Ask! is meer dan twintig jaar later nog steeds relevant.

- Haim, Harry Styles, Kacey Musgraves, Miley Cyrus en (Sandy) Alex G coveren haar songs, PC Music-baas A.G. Cook laat zich door Twain inspireren, Drake wil met haar op de foto en Post Malone kan haar hits vlotjes meezingen.

- Ze hangt op Coachella rond in het gezelschap van Timothée Chalamet, French Montana, Quavo, The Weeknd en Nicki Minaj. 'Shania Twain is so dope in real life', liet die laatste achteraf weten op Instagram.

- Songs als Any Man of Mine, That Don't Impress Me Much en Man! I Feel Like a Woman! hebben al menige karaokeavond opgefleurd. Geef maar toe.

Snot

- Ook ouders hebben de neiging om al eens een twaintje te doen op karaokeavonden. Liefst in beschonken toestand en in het bijzijn van hun kinderen.

- Twee jaar geleden kreeg de Canadese veel kritiek te verduren toen ze in een interview met The Guardian meedeelde dat ze, mocht ze Amerikaanse zijn, op Trump zou hebben gestemd. Achteraf excuseerde ze zich op Twitter voor die uitspraak.

- Niet iedereen is haar dankbaar voor die luipaardprint.

Geheel objectief oordeel

Hot. Op haar vijfenvijftigste blijkt Shania Twain opvallend populair bij de jonkies.

