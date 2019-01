Horen, zien en zwijgen: bekijk de nieuwe clip van L'Or Du Commun en Roméo Elvis in première

Swing, Loxley en Primero groeiden op in onze hoofdstad. Al rappend in obscure garages, achterzaaltjes en op hiphopevents maakten ze naam binnen de urban scene van Brussel. Samen met ronkende namen als Isha, Caballero, JeanJass, Le 77, Le Motel en Roméo Elvis vormen ze één muzikale familie.

Roméo Elvis laat niet na om de lof voor zijn maatjes van L'Or Du Commun te bezingen. 'Et j'en menais pas large avant que L'Or Du Commun ne m'ait repéré', zong hij recent nog in zijn gastbijdrage voor 1000 degrés van de Franse hiphopvedette Lomepal.

Samengevat: zonder L'Or Du Commun ook geen sterrendom voor Roméo Elvis. Als dank draaft de rebelse grote broer van Angèle geregeld op in songs en videoclips van ODC - check bijvoorbeeld Apollo, de single van hun bewierookte EP Zeppelin uit 2017. Vrai is de meest recente samenwerking. Het is de nieuwe single van L'Or Du Communs debuutalbum Sapiens, dat in november vorig jaar uitkwam.

Aanklacht tegen intolerantie

In tegenstelling tot veel van de andere 'familieleden' bedient ODC zich van een grimmigere, minder humoristische hiphopflow. Dat komt ook visueel mooi aan bod in de zwart-wit gedraaide videoclip van Vrai. Daarin laten Loxley, Swing, Primero en Roméo Elvis zich door anonieme handen de mond snoeren. Het is een aanklacht tegen de steeds meer bekrompen, intolerante en eendimensionale maatschappij waarnaar we evolueren.

'De video is geïnspireerd op het Japanse verhaal van de drie brave apen: de dove, de stille en de blinde (de drie apen komen uit de Oosterse filosofie en beelden de uitdrukking horen, zien en zwijgen uit, nvdr.). Ze moeten de realiteit machteloos ondergaan. Het contrast tussen het aanvaarden van de realiteit en er tegen strijden, vormt een belangrijk thema doorheen heel onze plaat', legt Loxley uit wanneer we het drietal van ODC ontmoeten in de kantoren van La Brique, het platenlabel waar ook Blu Samu en Le 77 aan verbonden zijn. Nu ja, kantoren is veel gezegd: geheel volgens hun no-nonsensestijl heeft La Brique meer weg van een prettig gestoord studentenkot dan van een zakelijk zenuwcentrum.

Delen Putain, dit lijkt wel een zombiefilm

De drie Brusselse rappers bekijken een eerste ruwe montage van de videoclip die de Franse regisseur Téva Vetea voor zijn rekening nam. 'Putain, die vervormde gezichten in het zwart-wit kunnen zo in een zombiefilm, c'est cool!' steekt Swing zijn enthousiasme niet weg.

De man die zich het meest met het visuele aspect van de groep bezighoudt, is echter de blonde Loxley. Hij studeerde grafische kunsten en nam in het verleden al verschillende videoclips voor zijn rekening. Ook bij het solowerk van Swing draaft hij geregeld op als regisseur. Bekijk hieronder bijvoorbeeld de knappe video van Rivage, die in april vorig jaar uitkwam.

Symboliek ten top

Loxley: 'Als puber hield ik me met schilderkunst bezig, maar zodra muziek serieus werd, heb ik dat laten vallen. Met die videoclips komen die twee passies mooi bij elkaar. Al doende heb ik mezelf daarin geschoold. Ondertussen zit ik toch aan een zevental videoclips.'

De regie van Vrai werd echter uitbesteed. Een goeie zet, vindt Loxley: 'Téva lanceerde het idee om in zwart-wit te draaien en vanuit de saga van de drie apen te vertrekken. De clip staat bol van de symboliek, met veel aandacht voor het spel van licht en schaduw en een choreografie van handbewegingen. Dat zwart-wit geeft een koele, industriële feel die wel bij de song past.'

Delen Dit voelt aan als familie

Ook Roméo Elvis draaft weer eens op, zowel in de song als in de videoclip. De verbondenheid tussen ODC en Roméo blijft, ondanks de successen, dus onaangetast. Swing: 'Al sinds de begindagen in 2013 maken we samen muziek. We waren betrokken bij zijn eerste projecten, en hij bij de onze. We werken met dezelfde mensen en horen of zien elkaar vaak. Het voelt als familie. Tegenwoordig heeft hij wat minder tijd omdat hij overal gevraagd wordt voor gastbijdrages. Dat begrijpen we volledig.'

Primero duidt het belang van die entente onder Brusselaars: 'Het is sowieso een klein wereldje, dus al snel geraak je met elkaar bevriend of kom je elkaar geregeld tegen. Al heb je wel verschillende stromingen binnen de Brusselse rapscène: Krisy, Damso of Hamza brengen andere muziek dan wij, Caballero, JeanJass of Roméo Elvis. Maar we respecteren elkaar.'

'Het is logisch dat we een kleine familie vormen, dat groeit organisch door bijvoorbeeld als bende Belgjes samen in Parijs rond te hangen en daar op ongeveer hetzelfde moment door te breken', besluit Swing. 'C'est une chouette histoire là. Dit is een zeer leuke periode om een rapper uit het Brusselse te zijn.

Bekijk hier de videoclip van Vrai in première: