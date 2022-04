Deze Britse verhalenverteller en Muzikante mixt r&b met bossa nova. En ze doet dat goed.

Aka: Hope Natasha McDonald

Muziek en literatuur gaan bij Hope Tala hand in hand. Als kind was ze een diehard boekenwurm en speelde ze klarinet. Wat later leerde ze zichzelf gitaar te spelen en te producen en enkele jaren geleden behaalde ze haar universiteitsdiploma Engelse literatuur met een thesis over Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly. En toen moest ze kiezen: een master aan het prestigieuze Cambridge bemachtigen of voluit voor haar muziek gaan. Het werd optie twee, maar of het nu in de vorm van poëzie, literatuur, thesissen of muziek is: Hope Tala is en blijft een geboren verhalenverteller. 'Hoe meer ik lees, hoe beter ik schrijf', zegt ze zelf. 'Ik zou nooit muziek schrijven als ik niet zo'n fervente lezer was.' Intussen heeft ze drie ep's op haar palmares, belandde ze in de playlist van Barack Obama, kreeg ze een plekje op de soundtrack van Gossip Girl-reboot, bereikt ze maandelijks een dik miljoen Spotify-luisteraars en werkt ze aan een debuutalbum met songwriter Tayla Parx, die eerder hits schreef voor Ariana Grande en Janelle Monáe. Naar de reden van dat succes is het niet ver zoeken: haar warme, poëtische mix van r&b, indiepop en bossa nova, geïnspireerd op Brandy, Zadie Smith en Donna Tartt. Nieuwe single Party Sickness is een zomerse ode aan dancing, drinking and causing mischief na twee jaar pandemie. Ideaal om uw knaldrang op bot te vieren tijdens Les Nuits Botanique. Een willekeurige quote 'De eerste keer dat ik een nummer op SoundCloud deelde, wilde ik gewoon de aandacht trekken van een meisje op wie ik een oogje had. Maar toen besefte ik: "Wacht eens, ik vind dit echt leuk" en werd ik plots heel gepassioneerd en gedreven.' In concert: op 6/5 in de Botanique in Brussel tijdens Les Nuits Botanique, samen met Benee.