De rockbands zijn met steeds minder in De Nieuwe Lichting, maar ze halen wel vaak de hoofdprijs binnen. Dit jaar zijn de Gentenaren van Ramkot bij de gelukkigen. Ze vierden hun winst alvast op Vlaamse wijze: met een pak frieten.



Hannes Cuyvers (zang en bas): Blijkbaar heeft het StuBru-publiek nog steeds een zwak voor het hardere gitaarwerk. Al hebben we ons best gedaan om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Zo hebben we een akoestische versie én een remix van Red gemaakt. Wat verwachten jullie zoal, na jullie overwinning? Cuyvers: Drugs en hoeren, natuurlijk. (lacht) Nee, even serieus: we hopen vooral dat dat verdomde coronavirus snel zijn biezen pakt zodat we eindelijk opnieuw kunnen optreden. Tom Leyman (drums):(zucht) Zelfs mijn drumstel inladen mis ik. Tim en Tom, jullie zijn broers. Maar hoe kwam Hannes erbij? Tim Leyman (zang en gitaar): Hannes en ik zaten op dezelfde middelbare school en speelden in dezelfde coverbandjes als tiener. Vraag ons vooral niet te veel details, want we waren héél slecht. (lacht) Nadien zijn we elkaar wat uit het oog verloren, maar in 2016 hebben we Ramkot opgericht. Cuyvers: Het heeft wel nog een tijdje geduurd vooraleer we met Ramkot naar buiten traden. We hebben eerst anderhalf jaar lang gerepeteerd, op zoek naar een eigen sound. Die omschrijven we intussen als ramrock: harde en compacte gitaarrock. Tim Leyman: Ik zou deze muziek met niemand anders kunnen maken dan met Hannes en Tom. Wat doen jullie eigenlijk als jullie niet aan het rocken zijn? Tom Leyman: Ik werk in een koffiebranderij, zoals elke rockster. Cuyvers: Tim en ik studeren muziekproductie aan het KASK in Gent, en ik volg er ook nog een lerarenopleiding bij. Al heb ik wel driekwart van mijn examens gemist door De Nieuwe Lichting. (droog) Mijn ouders zijn heel trots. Eind 2019 verscheen jullie debuut-ep. Achteraf gezien bleek dat niet de ideale timing. Cuyvers: We hebben welgeteld één show kunnen spelen. Daarna is de wereld ontploft. Tom Leyman: Normaal gezien zouden we op een afterparty van Millionaire én in een voorprogramma van Stake spelen, maar alles werd afgelast. 2020 was toch een beetje het jaar van de gemiste kansen. De Nieuwe Lichting is dus een welkom lichtpuntje. Cuyvers: Gek eigenlijk: als ik muziek maak, heb ik niet per se het gevoel dat ik mijn hart aan het luchten ben. Maar als alles wegvalt, merk je pas hoe fucking leeg je zonder die muziek bent. Tim Leyman:(plechtig) Je zou het misschien niet zeggen, maar eigenlijk zijn wij heel gevoelige jongens. Op den duur had het geen zin meer om de setlist van onze debuut-ep te repeteren, dus zijn we maar nieuwe nummers beginnen te schrijven. Wanneer mogen we die verwachten? Cuyvers: We zijn volop bezig aan onze tweede ep, die we op 1 december mogen presenteren in de Vooruit. Veel kunnen we daar voorlopig niet over kwijt, behalve dat hij sowieso beter wordt dan onze eerste ep. Tim Leyman: Ramkot is nog steeds dezelfde band, maar we klinken wel volwassener. We hebben het afgelopen jaar onze tijd genomen om onze sound verder te ontwikkelen. Cuyvers: Het was vooral fijn om productief te blijven tijdens de lockdowns. We hebben nog nooit zoveel gerepeteerd in onze garage. We hadden toch niets anders te doen. (lacht)