Hoe Post Malone in één klap de rock doodsloeg

8 juli, 14 uur, Rock Werchter. In een al tientallen minuten op voorhand volgestroomde Barn verdringen 20.000 mensen zich om zo dicht mogelijk bij het podium te raken. Sommigen vallen daarbij zelfs flauw en moeten door de security afgevoerd worden. En in de frontstage staan Rock Werchter-opperhoofd Herman Schueremans en zijn concullega van Pukkelpop Chokri Mahassine broederlijk naast elkaar. Allemaal voor één man: Austin Richard Post aka Post Malone, ooit een Guitar Hero-freak en metalcorezanger, nu een million-dollar rapper, en de ongekroonde headliner van Rock Werchter 2018.

Na ongeveer driekwart set speelt de Amerikaan zijn grootste hit Rockstar, verschenen in 2017 maar ook in 2018 nog de derde meest gestreamde song van het jaar op Spotify. Op het einde van dat door lome trapbassen aangevuurde nummer, weerklinkt een voorgeprogrammeerde maar daarom niet minder knetterende gitaarsolo. En net dan slaat Post een akoestische gitaar aan gruzelementen. Tot vijf keer toe smakt hij het ding tegen de grond. Alsof hij daar en dan het doodvonnis van de rock tekent.

Het was hét beeld van Rock Werchter 2018, en bij uitbreiding van de hele festivalzomer. Want dat de gitaar in de verdrukking zit, was er ook op Pukkelpop aan te merken: The War on Drugs moest het in Kiewit met een slechts halfvolle wei rooien, andere indieacts als Grizzly Bear, Dirty Projectors of Unknown Mortal Orchestra kregen met onderbevolkte tenten af te rekenen. En dat terwijl het bij rappers als Kendrick Lamar en Ronnie Flex - en bij nieuwe popprinsessen genre Dua Lipa - over de koppen lopen was.

De rock werd in 2017 al voorbijgestoken door de hiphop als het meest geconsumeerde muziekgenre, maar in 2018 zagen we die trend ook écht bevestigd op onze livepodia. Rappers zijn de nieuwe rocksterren, en Post Malone is daar het beste bewijs van. Of zoals hij het op Rock Werchter zelf zong: 'I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar.'