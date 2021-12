De stem achter Drivers Licence bracht poppunk naar generatie Z. En ze was niet alleen.

Toen Olivia Rodrigo, de grote doorbraak van 2021, in mei haar debuutplaat Sour uitbracht, bezorgde ze heel wat muziekfans een déjà vu. Courtney Love wees op de gelijkenissen tussen het artwork van Rodrigo's livestreamconcert en de platenhoes van Holes Live Through This. Haar megahit Good 4 U herinnerde dan weer zo hard aan Misery Business van Paramore dat ze de band uiteindelijk opnam in de credits. En ze lijkt een kleerkast te delen met Avril Lavigne. 'Niets in muziek is ooit nieuw', reageerde Rodrigo op de beschuldigingen van plagiaat. Rodrigo is niet de enige die poppunk nieuw leven inblaast. Op TikTok gingen klassiekers als Dear Maria, Count Me In van All Time Low en All I Wanted van Paramore viraal. Willow Smith sloeg op haar album Lately I Feel Everything de handen in elkaar met Avril Lavigne en Blink-182-drummer Travis Barker. Ashnikko bracht het genre naar het TikTok-tijdperk, gooide er wat bubblegum tegenaan en maakte met L8er Boi een hedendaagse adaptatie van Sk8er Boi. Girl in Red dreef haar typerende bedroompop op met explosieve gitaren, poppunkangst en boze nummers als You Stupid Bitch. En ook opkomend talent zoals KennyHoopla, Jean Dawson, Meet Me @ the Altar, Pinkshift, Maggie Lindemann en Chloe Moriondo verkent het genre. Tegelijkertijd valt op hoeveel er de afgelopen vijftien jaar veranderd is. Leek poppunk destijds vooral weggelegd voor witte mannen met korte broeken en een schuine bles, dan zijn het nu vrouwelijke, queer en zwarte artiesten die experimenteren met het genre en luidkeels zingen over hun teen angst en gebroken hart. Artiesten die vaak nog in de papschool zaten toen Blink-182, Paramore, Good Charlotte, Avril Lavigne en co. de hitlijsten veroverden en er nu hun eigen interpretatie aan geven. Ook de oude garde blijkt trouwens te profiteren van die revival. Avril Lavigne bracht onlangs Bite Me uit, een nummer dat de terugkeer naar haar poppunkroots lijkt in te luiden. Travis Barker ontpopte zich tot de beschermheer van muzikale gen Z'ers als Willow, KennyHoopla, Jasiah en LilHuddy. En frontvrouw Hayley Williams liet weten dat we in 2022 nieuwe muziek van Paramore mogen verwachten. Gooi uw geblokte Vans nog niet meteen weg.