Tramp Stamps is een poppunkband uit Nashville die in november vorig jaar schijnbaar uit het niets debuteerde op TikTok. Het trio, naar eigen zeggen opgericht nadat de leden 'dronken werden in een bar en samen een song schreven', bestaat uit frontvrouw Marisa Maino, gitarist Caroline Baker en drummer Paige Blue. Naast een aantal covers van artiesten als Blink-182, Avril Lavigne en Paramore, brachten ze intussen ook drie eigen singles uit op hun label Make Tampons Free. Met hun kleurrijke kapsels, emolooks die herinneringen oproepen aan de jaren 2000, zelfbewuste memes en nummers over tampons, mannelijk privilege en slechte seks, proberen ze duidelijk vooral generatie Z te bereiken. Daar zijn ze ook in geslaagd. De voorbije weken stond Tramp Stamps op TikTok in het middelpunt van de belangstelling. Zij het niet om de juiste redenen. Het begon al mis te lopen in januari, toen de band in een TikTok-filmpje bekende nummers beoordeelde op hun emogehalte, maar I'm Not Okay (I Promise) van My Chemical Romance niet leek te kennen. Tiktokkers begonnen zich vragen te stellen bij de authenticiteit van de band. Vragen die alleen maar groter werden naarmate er meer informatie over Tramp Stamps kwam bovendrijven. Zo maakten Maino en Blue tot voor kort commerciëlere popmuziek, doken er oude tweets op waarin Maino het n-woord gebruikt en zijn Baker en Maino gelinkt aan Prescription Songs, de muziekuitgeverij van Dr. Luke, de controversiële producer die door Kesha van seksueel misbruik beschuldigd wordt. Volgens critici kan dat maar één ding betekenen: de leden zijn industry plants, artiesten die zogezegd op eigen houtje bekend worden maar in werkelijkheid een indrukwekkend netwerk en marketingmachine achter zich hebben. Om diezelfde reden wordt Tramp Stamps de muzikale versie van de How Do You Do, Fellow Kids-meme genoemd: een band die wanhopig hip wil zijn, maar zich in plaats daarvan alleen maar belachelijk maakt. 'TikTok teens roast pop-punk group for posting cringe', kopte The Verge. Hun nieuwe single I'd Rather Die, die twee weken geleden verscheen, deed er nog een flinke schep heisa bovenop. Lyrics als 'I'd rather die than hook up with another straight white guy' en 'I don't know how you think we're gonna fuck, when you can't get it up, I'm sick of hearing it's the alcohol' worden problematisch en hypocriet bevonden, aangezien alle bandleden wit zijn, eentje getrouwd is met een heteroseksuele witte man en de song volgens sommigen verkrachtingscultuur zou promoten. Intussen heeft de videoclip bijna tien keer zoveel dislikes als likes op YouTube. Dat is geen goed teken. Uiteindelijk zag de band zich genoodzaakt op Instagram een statement te delen waarin ze hun volgers aanspreken met 'hi fuckers', de kritiek wegzetten als cancelcultuur en seksisme en hun onafhankelijkheid als band benadrukken. Wat hun vervolgens alleen nog maar meer kritiek opleverde. Of Tramp Stamps nu een industry plant is of niet, één ding is zeker: goed in marketing zijn ze niet. - Op de kritiek dat I'd Rather Die een fetisj zou maken van mensen van kleur, reageerde frontvrouw Marisa Maino dat het nummer bedoeld is om mannen aan te moedigen 'beter in bed te zijn'. Ook dat was niet hun beste zet.- Werd ook niet goed over nagedacht: hun officiële bio, waarin ze hun songs omschrijven als 'dingen waar vrouwen continu over praten met hun vriendinnen, maar die niemand ooit in dit soort muziek heeft gegoten'. Duizenden feministische punkbands draaien zich bij deze om in hun graf. - Tiktokkers waren uiterst creatief in hun beledigingen. Zo werd Tramp Stamps onder meer omschreven als 'buzzfeedcore', 'de bandversie van Riverdale' en 'een band verzonnen door een man van middelbare leeftijd die 'liberal emo alt chick' heeft opgezocht op Pinterest'.