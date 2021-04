Na de dronken karaokezanger en de postironische millennial heeft ook generatie Z de song omarmd.

De kans bestaat dat er u in 2005 weleens een zucht is ontglipt bij het horen van de zin 'I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined'. Unwritten van Natasha Bedingfield was dan ook een wereldwijde radiohit, net zoals haar gelijknamige debuutplaat en die andere grote hit These Words. 'Of je het nu leuk vindt of niet, je zal de deuntjes niet uit je hoofd krijgen', klonk het destijds in de recensie van de BBC. Bovendien kreeg Unwritten een Grammy-nominatie, prijkte het nummer op de soundtrack van films als The Da Vinci Code, The Sisterhood of the Traveling Pants en Because I Said So en werd het de theme song van de MTV-realityreeks The Hills. Als u geen van alle heeft gezien, kent u de song wel van het reclamespotje van Pantene. Om maar te zeggen dat de Britse zangeres zich nestelde in het popculturele geheugen van zowat iedereen die de nillies bewust heeft meegemaakt. Na de hitfase bleek Unwritten vooral te scoren op karaokeavonden en afstudeerfeestjes. Zelfs P. Diddy zong het bij het afstuderen van zijn kinderen. In zowat alle andere omstandigheden was Unwritten niet bepaald een song om mee uit te pakken. Twee jaar geleden schreef The Guardian nog dat het nummer, net als A Thousand Miles van Vanessa Carlton, een signatuur is van de 'basic bitches': vrouwen die graag brunchen, pumpkin spice latte's drinken en een volstrekt onoriginele muzieksmaak hebben. Die dufheid blijkt de cultstatus van Bedingfield alleen maar te versterken. De voorbije jaren verschenen er memes over Unwritten. Nicki Minaj playbackte These Words op Instagram. De Amerikaans-Jamaicaanse artiest Masego beschouwt haar als een van zijn grote invloeden. En Lizzo wordt door Pitchfork de Natasha Bedingfield van haar generatie genoemd. Dat is voor alle duidelijkheid als een compliment bedoeld. Sinds kort is Unwritten zelfs uitgegroeid tot een TikTok-sensatie. Of toch in de versie getiteld Like Yhop, een ietwat bijzondere lowbudgetremix van een artiest die Esco heet. Honderdduizenden tiktokkers, onder wie Gordon Ramsay, waagden zich intussen aan de bijbehorende dance challenge. Zelfs Bedingfield haalde haar beste moves boven en noemde de trend 'a beautiful surprise'. Toegegeven, ook wij hadden niet verwacht dat tieners anno 2021 Unwritten luidkeels zouden meezingen. - Esco's remix gaat trouwens over een 'lil bitch' met een 'big booty'. Het is maar dat u het weet. - Als u Unwritten al irritant vindt: volgens Bedingfield is These Words misschien wel het vervelendste nummer ter wereld. 'Toen ik die song schreef, zei mijn oudere broer: "Je weet toch dat deze strofe vrij irritant is? Je zou beter een minder irritante strofe schrijven."' Dat heeft ze niet gedaan. - Bedingfield schreef Unwritten voor haar jongere broer. Geen idee wat hij van de song vindt.