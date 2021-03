Het grootste Twitter-fenomeen van de jongste maanden? Dionne Warwick. Tachtig jaar, beleefd converserend met Chance the Rapper en Taylor Swift en precies wat het internet nodig had.

Het is grappig om te zien hoe popcultuur nieuwe termen blijft bedenken voor concepten die al bestonden. Wat vroeger 'absurd' of 'eclectisch' was, heet sinds YouTube-cultuur zijn opwachting maakte 'random'. 'Tenenkrullend' is al een jaar of twee vervangen door 'cringe'. 'Compromisloos' is in de VS bezig om 'DGAF' te worden. Maar het nieuwe popculturele woord van het voorbije jaar, overgewaaid van het internet, is 'wholesome'.'Bob Ross is wholesome. Gene Thomas is wholesome. Zelfgebakken kaneelrollen zijn wholesome. Paddington is wholesome. Eigenlijk betekent het 'heilzaam', al komt 'oprechte, anticynische feelgood waar je een warm, geruststellend gevoel van krijgt' dichter in de buurt van de nieuwe betekenis.

...

Het is grappig om te zien hoe popcultuur nieuwe termen blijft bedenken voor concepten die al bestonden. Wat vroeger 'absurd' of 'eclectisch' was, heet sinds YouTube-cultuur zijn opwachting maakte 'random'. 'Tenenkrullend' is al een jaar of twee vervangen door 'cringe'. 'Compromisloos' is in de VS bezig om 'DGAF' te worden. Maar het nieuwe popculturele woord van het voorbije jaar, overgewaaid van het internet, is 'wholesome'.'Bob Ross is wholesome. Gene Thomas is wholesome. Zelfgebakken kaneelrollen zijn wholesome. Paddington is wholesome. Eigenlijk betekent het 'heilzaam', al komt 'oprechte, anticynische feelgood waar je een warm, geruststellend gevoel van krijgt' dichter in de buurt van de nieuwe betekenis. Waar we naartoe willen: Dionne Warwick is wholesome. Of dat is toch hoe een nieuwe generatie haar eind vorig jaar leerde kennen, toen ze haar opwachting maakte op Twitter. Dionne Warwick had er al een account sinds 2012, bijgehouden door haar management, maar pas in december 2020 begon ze die persoonlijk te beheren. Ze deed dat onder impuls van haar nichtje en social-mediamanager Brittani Warrick, die 'aunt Dionne', zoals ze haar noemt, op haar tachtigste richting Twitter wees. 'Tijdens de pandemie leek het me een goed idee voor haar om gewoon zichzelf te zijn op Twitter. Ze heeft er ook de juiste persoonlijkheid voor. Laat ons zeggen dat tante Dionne een beetje een nieuwsgierige bemoeial kan zijn', zei Warrick. Wat ook bleek te kloppen. In een van haar eerste tweets vroeg ze zich af waarom zoveel jonge artiesten 'the' in hun artiestennaam gebruikten en richtte ze zich tot Chance the Rapper. 'Hi, Chance the Rapper. If you are very obviously a rapper why did you put it in your stage name? I cannot stop thinking about this', tweette ze, gevolgd door 'I am now Dionne the singer.' Wat volgde, was een reactie van Chance the Rapper. 'Sorry I'm still freaking out that u know who I am. This is amazing! I will be whatever you wanna call me Ms Warwick. God bless you.'Dat was de meest respectvolle Twitter-conversatie in een vol jaar. (Die timing was niet onbelangrijk. Twitter was doorheen 2020 uitgegroeid tot een onaangenaam, oververhit medium waarop iedere stem met zo veel mogelijk stelligheid en zo veel mogelijk hyperbolen zijn punt wil maken, uit angst dat anders de tegenstem overheerst. Een vermoeiend opbod dat tot een ander neologisme leidde: doomscrollen. Kortom, Twitter kon wat wholesomeness gebruiken.) Na het gesprek met Chance the Rapper, dat meteen viraal ging, volgden er tweetconversaties met The Weeknd ('Why? It's not even spelled correctly?'), Taylor Swift ('Hi @taylorswift13. I hope you're in good spirits and having a wonderful day. Keep your head high!'), Snoop Dogg ('How do send a tweet to @SnoopDogg? Did I do this correctly?') en Charli XCX ('Now I have to listen to Charlie XYZCX. What song should I start with?'). Misschien wel de mooiste waren de attenties aan Megan Thee Stallion, de rapper achter WAP en Hot Girl Summer, niet meteen Warwicks genre. 'I don't know what a 'hot girl' is, but women support women in this house! I am happy to see kind people receive recognition. (I'm turning 80. Please do not tell me what a 'hot girl' is)', schreef ze. Dat was heel, heel goed gedaan. Het zegt veel over waarom Twitter haar omarmt. Dionne Warwick is de lieve oma van het internet. Een wholesome boomer. Ze kijkt onbevangen naar de generaties onder haar en stelt geïnteresseerde vragen. Ze is nooit veroordelend en vervalt nooit in 'vroeger was alles beter'-retoriek. Ze hecht belang aan inclusiviteit. Ze is old-school beleefd en respectvol, maar durft kordaat af te sluiten als mensen niet respectvol reageren. Er zit veel mom humor in ('I hope that DaBaby's mother calls herself DaMama. This would be a wonderful full circle moment.') En ze doet dat allemaal met de lieve knulligheid van een oma die 'een tweet gaat doen'. Ter info: Warwick geeft toe dat haar nicht haar online bijstaat. Volgens Brittani Warrick schrijft haar tante haar tweets zelf, maar krijgt ze wel advies bij waar ze beter wel of niet op reageert. Die aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, zoals nu ook buiten Twitter te merken valt. Dionne Warwick beleeft opnieuw een momentum. Netflix heeft al interesse getoond in een biopic over haar leven. Taylor Swift en Chance the Rapper hebben al gehint naar een samenwerking. Saturday Night Live maakte een sketch met Timothée Chalamet die zich voordeed als Harry Styles. En deze maand werd ze genomineerd voor de Rock & Roll Hall of Fame, voor het eerst in haar leven. Toeval is dat niet. Ook dat is grappig om te zien: hoe generatie Z en jonge millennials de muziekgeschiedenis vóór het internet op amusant respectloze manier benaderen. 'Belang' of 'artistieke waarde', twee van dé criteria waarmee tot hiertoe naar de muziekcanon werd gekeken, spelen daar bijvoorbeeld een veel kleinere rol in. Deze generaties hebben hun eigen voorwaarden. Fleetwood Mac is even groot op Spotify als Bob Dylan en Bruce Springsteen sámen omdat er meer memes over gemaakt zijn. TikTok vist eeuwenoude zeemansliederen en vergeten nummers van Harry Belafonte en Life without Buildings op omdat ze de juiste mood hebben. Paul McCartney is niet die van The Beatles, wel die van Taylor Swift en Carpool Karaoke. En nu leert een nieuwe generatie Dionne Warwick niet kennen omdat ze een van de meest moeiteloze popstemmen van de sixties was, met Burt Bacharach en Hal David samenwerkte en tijdloze klassiekers als Walk On By, Don't Make Me Over en What the World Needs Now (Is Love) afleverde. Ze leren haar kennen omdat ze wholesome is. Fijn detail: Warwicks bio op Twitter is 'I am not writing a bio'. 'Vraag Google maar wie ik ben', verduidelijkte ze later. Dionne Warwick is gemaakt voor het internet.