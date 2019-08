Met Lizzo was er voor het eerst in jaren een dwarsfluitsolo op het podium van Werchter te horen, André 3000 gaf een 40 minuten durend verrassingsconcert op dubbelfluit in een luchthaven, Roméo Elvis-producer Vladimir Cauchemar heeft van de blokfluit zijn handelsmerk gemaakt. De fluit heeft nog eens haar momentje in de popmuziek. Een woordspelingsvrije analyse.

Eigenlijk had het in 1967 al in de kiem gesmoord moeten worden. Op 11 april 1967 om precies te zijn, de dag waarop The Rolling Stones de Olympia in Parijs aandeden ter promotie van hun album Between the Buttons. Het was een van de laatste keren dat oprichter Brian Jones van de partij was. Jones was op dat moment al aan het vervreemden van de band, iets waar zijn gebruik van weed, speed en cocaïne niet vreemd aan was. Hielp evenmin: dat Keith Richards een maand eerder, na een relatie van twee jaar, met Jones' vriendin Anita Pellenberg was gaan lopen. Waarna Brian Jones alle frustratie, wraakgevoelens en stonedheid daar in Parijs in zijn performance van Ruby Tuesday stak.

...