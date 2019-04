Hoe Christophe Vekeman en Tiewai poëzie met hiphop verenigen: 'Rappen op een kruk, met mijn tekst in de hand'

Vanavond bewapenen Vlaams dichter Christophe Vekeman en Genkse hiphopper Tiewai zich met een microfoon tijdens Rappers Versus Dichters XL in het Mechels Cultuurcentrum. Met hillbilly beats en dronken monniken slagen de twee erin om hun poëzie en rap te verenigen.

Na drie seizoenen van Rappers Versus Dichters op de zolderkamer van de Mechelse werkplek H30, breidt de taalstrijd zich uit. Niet drie, maar vier duo's van rappers en dichters bewapenen zich deze vrijdag met een microfoon. Net zoals de vorige edities herwerken ze elkaars werken tot nieuwe creaties, maar dit keer is het Cultuurcentrum van Mechelen the place to be. Zo brengt woordkunstenaar Esohe Weyden de rap van Identity in haar wereld van poetry slam en zet dichter Yannick Moyse de scherpe lyrics van rapper Pita naar zijn hand. Ook schrijver Christophe Vekeman, bekend om zijn proza en romans als Hotel Rozenstok (2015), verwerkt zijn melancholisch karakter in de creaties van Tiewai, de Genkse hiphopper die jaren geleden nog op Pukkelpop stond.

...