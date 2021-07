Deze zomer zijn er voor het tweede jaar op rij geen Gentse Feesten, maar op de Kouter wordt wél opnieuw Boomtown georganiseerd. Het festival kreeg een vergunning van het Gentse stadsbestuur en kondigt een eerste reeks namen aan.

Boomtown, het muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt op de Kouter en in de Handelsbeurs tijdens de Gentse Feesten, heeft vorige week groen licht gekregen van het Gentse stadsbestuur. Het festival kan doorgaan van 24 tot 27 augustus, mag dagelijks 2.500 bezoekers ontvangen en krijgt van Stad Gent 40.000 euro steun uit het Knaldrangfonds.

Toch zal Boomtown er ietwat anders uitzien dan de voorbije jaren. De kiosk doet dienst als hoofdpodium, en Studio Brussel gaat vier dagen live radiomaken vanop de GEM-stage, een zijpodium dat volledig draait op groene energie.

Vandaag kondigt het festival een eerste rist namen aan. Op de openingsdag spelen in de kiosk onder meer Dans Dans, Sam De Nef en Elias, een nieuw soloproject van Nordmann-drummer Elias Devoldere. Woensdag 25 augustus staat in het teken van hiphop met onder meer Miss Angel, Ashley Morgan, Bryn en HO99O9, de extravagante punkrockhiphoppers uit New Jersey. Donderdag komen de zwarte gitaren van Brutus en Wallace Vanborn langs en op vrijdag sluit Boomtown af met onder meer dj-sets van AliA & DTM Funk.

In de opera kan je dan weer gaan kijken naar onder andere David Numwami, Tsar B, Ansatz Der Maschine en drie bands uit het kansenparcours van Sound Track: Coline & Toitoine, Jibran en Moody Mae.

Boomtown 2021 24 tot 27 augustus, Gent. De concerten op de Kouter zijn gratis, voor shows in de opera betaal je 14 euro in voorverkoop. Meer info en tickets vind je op de website van het festival.

