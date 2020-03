Queen Latifah vierde gisteren haar vijftigste verjaardag. 'Queen Latifah', vraagt u? Zegt die naam u wel iets maar is alle bijkomende informatie ondertussen in de vergetelheid geraakt? Deze vrouwelijke hiphoppionier bewees dat 'queen' niet zomaar een voorvoegsel is. Wij vatten het voor u samen.

1. Ze was een van de eerste vrouwelijke rappers

Toen Queen Latifah in 1989 op negentienjarige leeftijd haar debuutalbum All Hail the Queen uitbracht, werd hiphop gedomineerd door mannen. Latifah was een van de eerste vrouwelijke rappers die dit patriarchaat wist te doorbreken. In de jaren die volgden zou ze nog zes studioalbums opnemen en wereldwijd bijna twee miljoen platen verkopen. Zo werd ze een rolmodel voor vele jonge vrouwen die achteraf - met succes - in haar voetsporen zouden treden, waaronder Lauryn Hill, Lil' Kim en Missy Elliot.

2. Ze introduceert feminisme aan jonge meisjes

'Who said the ladies couldn't make it, you must be blind', rapt ze op het feministische lijflied Ladies First. Het zijn nummers zoals deze waarmee ze jonge meisjes leerde om voor zichzelf op te komen. Als zwarte vrouw in New Jersey rapte Queen Latifah over haar positie binnen de samenleving en over onderwerpen zoals seksuele intimidatie en huiselijk geweld. Haar teksten staan haaks op die van het rauwe Gangsta Rap dat in die periode alsmaar populairder werd. Terwijl mannen zoals Ice-T en N.W.A. vooral rapten over drugs en geweld, gaf Queen Latifah openlijk kritiek op vrouwonvriendelijke teksten. Die boodschap had een onmiskenbare impact op de hiphopcultuur.

3. Ze won een Grammy voor haar nummer U.N.I.T.Y.

Haar grootste hit U.N.I.T.Y. is doorspekt van dit feministische gedachtegoed. In het nummer uit haar derde album Black Reign, bekritiseert ze het gebrek aan respect voor vrouwen in de samenleving. Zo eindigt de Queen iedere verse met een prangende 'who you callin' a bitch?!.' Omwille van de positieve boodschap besloten verschillende radio- en tv-zenders om de woorden 'bitch' en 'hoe' niet te censureren - hoewel dit in Amerika, ook vandaag nog, gebruikelijk is. Het is uiteindelijk geen wonder dat Queen Latifah met haar nummer U.N.I.T.Y. in 1995 een Grammy Award ontving voor Best Rap Solo Performance, nota bene als eerste vrouw binnen die categorie. Deze Grammy was de eerste van vele momenten waarop Queen Latifah geloofd zou worden voor haar baanbrekende carrière. Later zou ze ook als eerste hiphopartiest een ster op de Hollywood Walk of Fame ontvangen.

4. Er is niets wat ze niet kan

Mocht u Queen Latifah niet kennen omwille van haar rapcarrière, dan kent u haar vast wel als zangeres, songwriter, actrice, televisie- en filmproducer, plussize-model of comédienne - de lijst gaat zo nog even door. Het meeste succes oogstte ze misschien wel met haar carrière in de filmindustrie. Na haar schermdebuut in 1991, vertolkte Latifah een van de hoofdpersonages in de sitcom Living Single, had ze een tijdje haar eigen talkshow en verscheen ze in het populaire The Fresh Prince of Bel-Air. Haar doorbraak kwam er na haar vertolking in het Oscarwinnende Chicago. In totaal speelde ze mee in meer dan zeventig series en films en sleepte zo talloze prijzen en nominaties in de wacht, waaronder een Golden Globe, een Emmy en een Oscarnominatie. Met haar eigen kenmerkende mix aan ongeëvenaard zelfvertrouwen en vastberadenheid is er echt niets - we herhalen - niets, wat Queen Latifah niet kan.

