Het muziekfestival Lollapalooza, dat momenteel plaatsvindt in Chicago, heeft het optreden van DaBaby geannuleerd. De Amerikaanse hiphopper was een van de artiesten die het festival zondag had moeten afsluiten, maar er was controverse ontstaan over homofobe uitspraken van de headliner.

Dat melden Amerikaanse media en het vierdaagse festival bevestigde de informatie via Twitter: 'Lollapalooza is gebaseerd op diversiteit, inclusiviteit, respect en liefde. Met dit in gedachten zal DaBaby vannacht niet meer optreden in Grant Park'.

De beslissing komt er één week nadat DaBaby enkele homofobe uitspraken had gedaan op het Rolling Loud Festival in Miami. Zo vroeg hij aan iedereen in het publiek om het licht van hun smartphone omhoog te steken, behalve aan homo's die seks hebben op parkings en mensen die lijden aan aids en hiv. Hij noemde aids ook onterecht een ziekte waaraan je 'binnen de twee tot drie weken sterft', zo schrijft onder meer het Amerikaanse muziekblad RollingStone.

Het incident heeft tot heel wat ophef geleid in de muziekwereld. Onder meer Elton John, Demi Lovato, Madonna en Dua Lipa, die in het verleden nog met DaBaby heeft samengewerkt, hebben de uitspraken veroordeeld. Woensdag had de 29-jarige DaBaby, die onder meer bekend is van het nummer 'Rockstar', nog een boodschap online geplaatst om zich te verontschuldigen.

