Hiphop en vrouwen domineren nominaties Grammy Awards

Kendrick Lamar kan dit jaar acht Grammy Awards winnen, de prestigieuze Amerikaanse muziekprijzen waar hij er in de loop van zijn carrière al twaalf van won. Opvallend: Lamar hoefde daarvoor niet eens een soloplaat uit te brengen. Hij kreeg het gros van zijn nominaties voor zijn medewerking aan de soundtrack van de film Black Panther.

Drake moet het met één nominatie minder doen. Net als Lamar werd hij in de vier algemene categorieën drie keer genomineerd. Zijn plaat Scorpion kan album van het jaar worden, zijn single Gods' Plan song en opname van het jaar. De enige andere artiest die daarin slaagde, is de in België amper bekende folkzangeres Brandi Carlile, die in totaal zes nominaties binnenrijft.

Nog een filmsong, Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga uit A Star is Born, kan naast opname en song van het jaar ook de prijs winnen voor het beste duet en die voor het beste nummer uit een film. Naast die vier nominaties kan Gaga zelf ook nog een individuele prijs winnen.

Verder blijkt uit de algemene nominaties vooral hoezeer hiphop vandaag het muzieklandschap domineert, een evolutie die de Grammy Awards in het verleden niet altijd even goed aangaven. Zo rijven naast favorieten Kendrick Lamar en Drake ook Childish Gambino, Post Malone en Cardi B belangrijke nominaties binnen.

Die laatste past ook in een andere evolutie. Er zijn namelijk een pak vrouwen genomineerd voor de hoofdprijzen, met naast Cardi B, Carlile en Lady Gaga ook Janelle Monáe en Kacey Musgraves in de beste album-categorie en onder anderen Dua Lipa en Bebe Rexha als beste nieuwe artiest. Nadat er vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van de Grammy's geen blanke man werd genomineerd voor album van het jaar, zit er nu wel eentje in de lijst van acht: rapper Post Malone.