Van WAP tot Betty, deze woorden bleven hangen in 2020.

WAP

Kort voor 'wet ass pussy', oftewel hele natte vulva, zoals u ondertussen wel weet. Een term van Cardi B en Megan Thee Stallion, die daarmee een feministisch antwoord willen bieden op het seksuele machismo van mannelijke rappers. Het drukst besproken acroniem van het jaar, al moeten wij de eerste nog tegenkomen die het daadwerkelijk in een volzin gebruikt.

Do you listen to Girl in Red?

Een uitdrukking, waarbij u dient te weten dat Girl in Red een Noorse singer-songwriter is met een grote lesbische en biseksuele aanhang. De vraag zou, voornamelijk in queer internetmiddens, de verdoken betekenis 'Ben je een meisje dat aangetrokken is tot andere meisjes?' hebben, iets tussen codetaal en meme. Posters met de slogan werden onder meer opgehangen in de lgbtq-vrije zone in Polen.

Betty

Een oorspronkelijk pejoratieve term voor een skatend meisje die teruggaat op de surfwereld van de jaren zeventig en tachtig, maar vandaag als een soort geuzennaam gereclaimd is. Weet u meteen waar de HBO-reeks Betty haar naam aan te danken heeft.

Auxiety

Angst om met je muzieksmaak door de mand te vallen. Een samentrekking van 'anxiety' en aux-kabel: auxiety is het ongemakkelijke gevoel wanneer in gezelschap die kabel rondgaat en het aan jou is om met je gsm het volgende liedje op te zetten. Herkenbaar. Raakte bekend nadat Dieuwertje Heuvelings, een voormalig playlisteditor bij Spotify, haar debuutroman zo noemde.

Sliving

Iemand die tegelijkertijd succesvol, glamoureus en zelfredzaam is. Een samentrekking van 'slaying' en 'living', die Paris Hilton nu al een jaar probeert te introduceren. Wordt voorlopig enkel door Paris Hilton gebruikt.

Simp

Een man die een onbereikbare vrouw op overdreven wijze op een piëdestal zet en vanuit een overdreven onderdanige positie met lof of geld haar aandacht of affectie probeert te krijgen. Heeft een viezige, seksistische ondertoon. De term gaat terug tot de jaren veertig, maar werd nieuw leven ingeblazen via TikTok, waar simpen tot een vreemde, zelfbewuste subcultuur is uitgegroeid.

Sus

Verdacht. Verkorte vorm van het Engelse 'suspect'. Komt voort uit de verbazend populaire game Among Us, waarin u met een groep spelers een verrader moet zien te ontmaskeren - en de afkorting 'sus' vaak gebruikt wordt tijdens het overleg tussen de spelers. Tevens genomineerd voor tienerwoord van het jaar. Sus is 'echt huge', laten wij ons door de kids vertellen.

