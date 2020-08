Beabadoobee wil met K's Choice naar de ruimte. 'Toen ik "Almost Happy" hoorde, dacht ik: oh my god, zo'n muziek wil ik ook maken.'

Aka: Bea Kristi

...

In het lang: Het parcours van Beabadoobee klinkt als een Gen Z-sprookje. Op haar zeventiende kreeg de Britse met Filipijnse roots van haar vader een tweedehandsgitaar cadeau, om haar humeur wat op te fleuren. Niet veel later nam ze op haar slaapkamer haar eerste nummer Coffee op, een intiem liefdesliedje dat in enkele dagen tijd honderdduizenden plays vergaarde. Datzelfde jaar nog bracht ze de ep Lice uit en tekende ze een contract bij Dirty Hit, het label dat ook The 1975, Rina Sawayama en Wolf Alice huisvest. Nog eens drie ep's later schrijft Beabadoobee nog steeds songs op haar slaapkamer, al is ze de bedroompop intussen ontgroeid en geldt ze nu als een van dé beloftes van de indiepop. Ze haalt meer dan vijfentwintig miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, werd genomineerd voor BBC's Sound of 2020, kreeg complimenten van Taylor Swift en Harry Styles, mocht op tournee met Clairo en The 1975 en wordt door de frontman van die laatste 'de nieuwe Elliott Smith' genoemd. Dat is minder gek dan het klinkt: Beabadoobee mag dan nog zo 2020 klinken, haar soms droevige, altijd dromerige liedjes en MTV-achtige videoclips verraden een nostalgie naar de nineties, die ze nooit heeft meegemaakt. Tot haar muzikale helden rekent ze Pavement, Sonic Youth, The Cranberries en Alanis Morissette. En als ze één album zou mogen meenemen naar de ruimte is het Almost Happy van K's Choice. Beabadoobee is met andere woorden het soort artiest dat zowel hippe tieners als hun iets minder hippe ouders kan bekoren. Haar debuutplaat Fake It Flowers komt in oktober uit. Mocht u nog iets zoeken om de band met uw kind/ouder te versterken. Een willekeurige quote: 'Toen Matty (Healy, frontman van The 1975, nvdr.) me die plaat van K's Choice liet horen, dacht ik: oh my god, zo'n muziek wil ik ook maken.'