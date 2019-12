Rhea is een van de blikvangers op Hindu Nights, het rockoudejaarsfeestje in de Vooruit. De Gentse band klopte dit jaar stevig op de deur en speelde onder meer in het voorprogramma van Royal Blood: 'Als je niet je eigen favoriete muziek maakt, dan doe je iets verkeerd.'

De voorbije jaren was de Rhea een band die je om de haverklap zag opduiken in de nominatielijsten van talentenwedstrijden en waarvan je zei 'goh, die moet ik eens checken', om dat dan vervolgens niet te doen. Dit jaar was Rhea een band die je eindelijk aanklikte op Spotify en waarna je spijt kreeg dat je dat niet eerder hebt gedaan. De Gentenaars brachten de fraaie ep Lust For Blood Pt. I uit, kampeerden ettelijke weken in De Afrekening van Studio Brussel met hun single Stuck In The Middle en speelden in het voorprogramma van Wolfmother en Royal Blood. 'Ik ben nog nooit zo starstruck geweest als toen ik met Royal Blood het podium deelde', blikt zanger Jorge Van De Sande vandaag terug.

...