De Gentse rockband Ramkot staat voor een zomer vol festivals, nieuwe muziek en eventuele collateral damage. Maar eerst is er nog die eerste single van hun nieuwe plaat. Bekijk de clip voor Am I Alright Now hier in première.

Ze zijn genoemd naar een dorp in Nepal, wonnen De Nieuwe Lichting 2021 en kleden zich op hun liveshows zoals de gemiddelde CEO op een Zoomvergadering: in een wit hemd en thermisch ondergoed. Maar het begon voor Ramkot allemaal op de middelbare school. Bassist Hannes Cuyvers en gitarist Tim Leyman begonnen er het coverbandje Blue Veins, genoemd naar een nummer van The Raconteurs. Het resultaat was 'mega brak' (Cuyvers), dan wel 'niet zó slecht' (volgens Tims oudere broer Tom Leyman), maar leidde met Tom achter de drums later vooral tot een band waar de meningen minder verdeeld over zouden zijn: Ramkot.

Am I Alright Now gaat over de essentie van onze muziek: je niet te veel afvragen of het wel goed is, maar het gewoon doen Tim Leyman

De covers lieten de drie achterwege. De Gentenaars maken wat ze zelf 'ramrock' noemen: 'We zijn een rockband pur sang, maar willen onze muziek zo breed mogelijk trekken. Door een eigen genre te bedenken, kunnen we ook dansbare, minder harde nummers maken', zegt Tim Leyman. Dat werden bijvoorbeeld nummers zoals Am I Alright Now, de nieuwe single van Ramkot die beduidend minder rammelt dan pakweg Valium of Red, de song waarmee ze De Nieuwe Lichting wonnen. En dat hebben we ergens aan Leyman senior te danken. 'Tom is oud en doorleefd, en durft ons jeugdig enthousiasme wel eens aan te pakken door te zeggen dat we wat minder riffs in een nummer moeten duwen.'

Over hoe oud Tom Leyman precies is, is geen consensus. Wat wél zeker is, is dat de komende 'zomer van de vrijheid' wel eens niet goed zou kunnen aflopen voor Ramkots ritmesectie. 'Er wordt inderdaad vaak gezegd dat deze zomer mij fataal kan worden. (lacht) Ik kan dat alleen maar bevestigen, de goesting is onbeschrijfelijk.' Ook de rest van de band staat voor een zomer om naar uit te kijken: ze spelen binnenkort onder meer in OLT Rivierenhof, en vragen zich - zoals heel muziekminnend Vlaanderen - af hoe Pukkelpop er met 65.000 bezoekers in godsnaam uit zal zien. Daarover is er dan weer wel consensus:

Tim Leyman: 'Ik denk dat niemand daar klaar voor is.'

Hannes Cuyvers: 'Er gaan dooien vallen.'

Tom Leyman: 'Er gaan vooral véél baby's gemaakt worden.'

Plop

Ze maken snoeiharde gitaarmuziek, hun shows weerklinken idealiter in een stinkende cafézaal en op het Zoom-interview wordt er duchtig op elkaar in gehakt. Maar toch zijn de mannen van Ramkot naar eigen zeggen 'gevoelige jongens'. In de eerste single van hun aanstormende tweede ep, die in november uitkomt, tonen ze zich van een zachtere kant.

'Am I Alright Now gaat over hoe je alleen maar ongelukkig wordt, als je je eigen geluk te veel in vraag stelt', zegt Cuyvers. 'Het gaat over "fuck it" durven zeggen, in plaats van uren te twijfelen, wat ik zelf vaak doe. Ik had op onze allereerste show in de Charlatan zo veel stress dat de rest van de band kwaad werd. Am I Alright Now gaat over de essentie van onze muziek: je niet te veel afvragen of het wel goed is, maar het gewoon doen', zegt Tim Leyman.

De Antwerpse animatiestudio Lion Beach kreeg carte blanche voor de clip en gaf Am I Alright Now een dansende robot als hoofdpersonage. De robot/danser gaat enthousiast op sollicitatie bij welluidende bedrijven als BTW (Back To Work), Random Corp en Another F**king Nightmare Of A Company, maar botst daar tegen een muur. Het is als artiest niet altijd gemakkelijk in een wereld die gericht is op uniforme kantoorjobs en winstbejag, en dat kunnen de jongens van Ramkot beamen. Voorlopig werken ze alle drie nog om hun muzikantenleven te financieren. 'We hopen ooit van onze muziek te kunnen leven, en dan moet je soms vervelende jobkes doen om flexibeler te kunnen zijn', zegt Cuyvers. 'Ik geef les en kan gemakkelijk lessen verzetten voor een show. Alleen... ik sta niet zo graag voor een klas. (snel) Wacht, m'n leerlingen kunnen dit lezen, zeker? Ik wil maar zeggen: ik kan me goed vinden in het robotje.'

Ten slotte, voor wie het zich afvroeg: ja, Tim en Tom zijn broers. En ja, ze heten écht Tim en Tom. 'Toen ik geboren werd, mocht Tom mijn naam kiezen', zegt Leyman junior. 'Wie geeft die verantwoordelijkheid nu aan een zesjarig kind?' 'Een zesjarig kind met problemen, dan nog', vult Tom Leyman aan. Al had het erger kunnen zijn. Hij had pakweg 'Zorro' kunnen kiezen.

Cuyvers: 'Of Plop!'

Tim Leyman: (lacht) 'Eigenlijk is het een gemiste kans.'

Mis úw kans niet en koop tickets voor de tweede ep-releaseshow (2/12/21) van Ramkot in de Vooruit (Balzaal). De eerste (1/12/21) is al hopeloos uitverkocht.

Ze zijn genoemd naar een dorp in Nepal, wonnen De Nieuwe Lichting 2021 en kleden zich op hun liveshows zoals de gemiddelde CEO op een Zoomvergadering: in een wit hemd en thermisch ondergoed. Maar het begon voor Ramkot allemaal op de middelbare school. Bassist Hannes Cuyvers en gitarist Tim Leyman begonnen er het coverbandje Blue Veins, genoemd naar een nummer van The Raconteurs. Het resultaat was 'mega brak' (Cuyvers), dan wel 'niet zó slecht' (volgens Tims oudere broer Tom Leyman), maar leidde met Tom achter de drums later vooral tot een band waar de meningen minder verdeeld over zouden zijn: Ramkot.De covers lieten de drie achterwege. De Gentenaars maken wat ze zelf 'ramrock' noemen: 'We zijn een rockband pur sang, maar willen onze muziek zo breed mogelijk trekken. Door een eigen genre te bedenken, kunnen we ook dansbare, minder harde nummers maken', zegt Tim Leyman. Dat werden bijvoorbeeld nummers zoals Am I Alright Now, de nieuwe single van Ramkot die beduidend minder rammelt dan pakweg Valium of Red, de song waarmee ze De Nieuwe Lichting wonnen. En dat hebben we ergens aan Leyman senior te danken. 'Tom is oud en doorleefd, en durft ons jeugdig enthousiasme wel eens aan te pakken door te zeggen dat we wat minder riffs in een nummer moeten duwen.'Over hoe oud Tom Leyman precies is, is geen consensus. Wat wél zeker is, is dat de komende 'zomer van de vrijheid' wel eens niet goed zou kunnen aflopen voor Ramkots ritmesectie. 'Er wordt inderdaad vaak gezegd dat deze zomer mij fataal kan worden. (lacht) Ik kan dat alleen maar bevestigen, de goesting is onbeschrijfelijk.' Ook de rest van de band staat voor een zomer om naar uit te kijken: ze spelen binnenkort onder meer in OLT Rivierenhof, en vragen zich - zoals heel muziekminnend Vlaanderen - af hoe Pukkelpop er met 65.000 bezoekers in godsnaam uit zal zien. Daarover is er dan weer wel consensus:Tim Leyman: 'Ik denk dat niemand daar klaar voor is.'Hannes Cuyvers: 'Er gaan dooien vallen.'Tom Leyman: 'Er gaan vooral véél baby's gemaakt worden.'Ze maken snoeiharde gitaarmuziek, hun shows weerklinken idealiter in een stinkende cafézaal en op het Zoom-interview wordt er duchtig op elkaar in gehakt. Maar toch zijn de mannen van Ramkot naar eigen zeggen 'gevoelige jongens'. In de eerste single van hun aanstormende tweede ep, die in november uitkomt, tonen ze zich van een zachtere kant.'Am I Alright Now gaat over hoe je alleen maar ongelukkig wordt, als je je eigen geluk te veel in vraag stelt', zegt Cuyvers. 'Het gaat over "fuck it" durven zeggen, in plaats van uren te twijfelen, wat ik zelf vaak doe. Ik had op onze allereerste show in de Charlatan zo veel stress dat de rest van de band kwaad werd. Am I Alright Now gaat over de essentie van onze muziek: je niet te veel afvragen of het wel goed is, maar het gewoon doen', zegt Tim Leyman.De Antwerpse animatiestudio Lion Beach kreeg carte blanche voor de clip en gaf Am I Alright Now een dansende robot als hoofdpersonage. De robot/danser gaat enthousiast op sollicitatie bij welluidende bedrijven als BTW (Back To Work), Random Corp en Another F**king Nightmare Of A Company, maar botst daar tegen een muur. Het is als artiest niet altijd gemakkelijk in een wereld die gericht is op uniforme kantoorjobs en winstbejag, en dat kunnen de jongens van Ramkot beamen. Voorlopig werken ze alle drie nog om hun muzikantenleven te financieren. 'We hopen ooit van onze muziek te kunnen leven, en dan moet je soms vervelende jobkes doen om flexibeler te kunnen zijn', zegt Cuyvers. 'Ik geef les en kan gemakkelijk lessen verzetten voor een show. Alleen... ik sta niet zo graag voor een klas. (snel) Wacht, m'n leerlingen kunnen dit lezen, zeker? Ik wil maar zeggen: ik kan me goed vinden in het robotje.'Ten slotte, voor wie het zich afvroeg: ja, Tim en Tom zijn broers. En ja, ze heten écht Tim en Tom. 'Toen ik geboren werd, mocht Tom mijn naam kiezen', zegt Leyman junior. 'Wie geeft die verantwoordelijkheid nu aan een zesjarig kind?' 'Een zesjarig kind met problemen, dan nog', vult Tom Leyman aan. Al had het erger kunnen zijn. Hij had pakweg 'Zorro' kunnen kiezen.Cuyvers: 'Of Plop!'Tim Leyman: (lacht) 'Eigenlijk is het een gemiste kans.'