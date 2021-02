Een glaasje te veel en de nieuwe reclamespot van Jeep met Bruce Springsteen behoort al tot het verleden. 'Waar is de tijd dat een beetje schandaal net goed was voor je reputatie als beroemdheid?', vraagt Knack Focus-redacteur Jonas Boel zich af.

'Thanks, but no thanks'. Decennialang was dat het antwoord dat reclamejongens te horen kregen wanneer ze aan de mouw trokken van Bruce Springsteen. Hoe vet de cheques ook waren, Springsteen was niet te koop, en niet te huur.

...

'Thanks, but no thanks'. Decennialang was dat het antwoord dat reclamejongens te horen kregen wanneer ze aan de mouw trokken van Bruce Springsteen. Hoe vet de cheques ook waren, Springsteen was niet te koop, en niet te huur.Tot vorig weekend, toen Springsteen tijdens de Super Bowl te zien was in een reclamespotje van Jeep. Voor het eerst in z'n lange carrière liet hij zich voor de kar spannen van een merk. Maar niet zomaar, natuurlijk. De boodschap van het twee minuten durend spotje was niet zozeer 'koop meer terreinwagens!', maar legde alle focus op verbinding, hoop, en verzoening. 'To The ReUnited States of America'.De fans konden gerust zijn. The Boss had z'n ziel niet verkocht aan vervuilende vierwielers, hij drukte in deze polariserende tijden simpelweg dezelfde waarden door die hij al decennialang via zijn songs slijt. 'We moeten onthouden dat de aarde waar we op staan gemeenschappelijke grond is', sprak Meneer 'Born In The USA'. Touchdown! Bij Jeep waren ze in hun nopjes met hun primeur. Tot eergisteren. Toen maakte de tabloidwebsite TMZ bekend dat Springsteen half november in New Jersey gearresteerd werd wegens 'driving while intoxicated', rijden onder invloed. Lap. Er zat volgens Jeep blijkbaar niks anders op dan hun reclamespot van het internet te verwijderen. Want ja, u weet wel. Drinken en rijden en zo. Dat gaat niet. Volgens de agent die de 71-jarige zanger op de bon zwierde had hij Springsteen een shot tequila zien drinken terwijl hij in een recreatiedomein met zijn motor rondreed, rook z'n adem naar alcohol, en had hij 'glazige ogen'. En de wet is de wet, ook voor Meneer 'Tougher Than The Rest'. En toch. Springsteen was altijd één van de meest rechtschapen, brave rockers. Een man uit één, uit het juiste hout gesneden stuk. Boots, jeans, geruit hemd. Meneer 'Human Touch'. Betrouwbaar. Degelijk. Net als een Jeep, weet u wel. Eén shot tequila en hij zou van z'n voetstuk vallen? Ach. In 2014 zond het automerk Chrysler - dat tot dezelfde bouwer als Jeep behoort - tijdens de Super Bowl een reclamespot uit met Bob Dylan. 'Is there anything more American... than America?'. De spot ging vergezeld van iconische tableaus, Route 66 en zo, en ook beelden van Marilyn Monroe en James Dean. De één een tragische, aan pillen verslaafde filmster die konkelfoesde met de president, de ander een acteur die zichzelf op 24-jarige leeftijd te pletter reed tegen een boom - een snelheidsduivel en wegpiraat, verdikke.Pop-, rock-, en filmsterren moeten tegenwoordig heiliger dan de paus zijn. Waar is de tijd dat een beetje schandaal net goed was voor je reputatie als beroemdheid? Ooit hielden we van onze helden niet ondanks maar net omdat ze af en toe uit de bocht gingen. Een knokpartij hier, betrapt worden met drugs daar, wat vandalisme tussendoor. (En dan hebben we het niet over verdorven excessen als Marilyn Manson, voor alle duidelijkheid, the would-be antichrist die te veel in zijn eigen alter ego ging geloven. Manson draafde trouwens ooit op in een reclamespot voor BMW. Samen met funklegende James Brown, begot, ook verre van een onbeschreven blad.) Ooit projecteerden we onze stoutste dromen en wildste fantasieën op onze idolen. Zolang ze als volwassenen met hun excessen vooral zichzelf de duvel aandeden, de schade achteraf netjes betaalden, en zolang ze onderweg niet transformeerden in een zielige schim van zichzelf, werd elke uitspatting met de mantel der liefde toegedekt. Zij leefden het leven in the fast lane, zodat wij het niet hoefden te doen. Net daarom ligt het zo gevoelig wanneer ze hun rock-'n-rollziel verkopen aan het grote geld. We kijken ook naar jou Jack White (Coca Cola), Lou Reed (Honda), Grace Jones (Honda én Citroën), Johnny Rotten (Country Life Butter), en Iggy Pop (Swift Cover, een verzekeringsmaatschappij, verdikke!). Ooit hield een beetje verdorvenheid, decadentie, een slecht karakter, of een drugsverleden (of -heden) de multinationals niet tegen, op zoek naar een nieuwe afzetmarkt. Maar het internet heeft de rock-'n-rollgeest opnieuw in de fles geduwd. Het is al fatsoen wat tegenwoordig de klok slaat. Gevaar, rebellie, avontuur? Kom, we vragen een snowboarder. Jeep heeft zijn Springsteen-commercial niet van het internet gewist omdat de brave Boss een glaasje te veel op had. Jeep vreesde imagoschade, de toorn van sociale media, tweets die 'schande!' schreeuwen. Pleiten voor eenheid en verbinding met een terreinwagen op de achtergrond? Alleen maar als je ziel brand - maar dan ook brandschoon is.'Everything has its life sucked out of it now', zegt Slowthai in zijn interview dat deze week inKnack Focuste lezen is, en waarin hij z'n mening deelt over cancel culture en politieke correctheid. Hij heeft een punt. Wat is het leven zonder het scherp van de snee, zonder een zonde af en toe, al dan niet verpersoonlijkt door een film- of rockster? Ik zal het u zeggen: oer- maar dan ook oersaai.