'Het heeft geen enkele zin om met cijfertjes muziek op te delen in mannelijk en vrouwelijk'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Knack Focus-journalist blikt terug op het debat over genderquota in de AB. 'Wie zich laat meeslepen in dat discours, maakt zich net schuldig aan het probleem dat hij of zij wil benoemen.'

Geen Sonny zonder Cher, schrijft Jonas Boel © /