Vreemde snuiters die iets verfrissends doen met oertraditionele wereldmuziek: het is anno 2019 een dingetje. Rock Werchter had Khruangbin, een Amerikaans trio dat klanken uit Azië en Afghanistan het hier en nu in loodst, Pukkelpop toverde Altin Gün uit zijn hoed.

Dat is het collectief van de Nederlander Jasper Verhulst, u misschien bekend als bassist van Jacco Gardner. Nadat hij op tour in de ban raakte van Turkse psychpop uit de jaren zestig en zeventig, vormde hij een nieuwe groep met leden van Jacco Gardner en Jungle By Night rond zich, en wierf hij - via Facebook - ook twee vocalisten uit Turkije aan. Altin Gün, Gouden Dag in het Turks, was geboren, en wat begon als een nevenprojectje voor de lol, is twee albums, een sessie bij de Amerikaanse radiozender KEXP en een uitverkochte tour in Istanboel later een regelrecht succesverhaal geworden.

Op Pukkelpop begrepen we waarom. Terwijl The Streets zich er een tent verderop nogal makkelijk vanaf maakten met een trip down memory lane, ging Altin Gün pas écht ver terug in de tijd, en deed het opwindende dingen met elektrische saz, een koppel conga's en ander psychedelisch gerief. 'Laten we het kot hier afbreken, met dak en al', opperde zangeres Merve Dasdemir om iets na middernacht in de Lift. Dat gebeurde niet, maar spannender dan die andere psychrockers, Tame Impala, was Altin Gün wél.