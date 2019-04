Op zijn derde wilde Hendrik Lasure niet meer naar school tot zijn ouders hem een viool kochten. De laatste jaren van de humaniora haspelde hij af voor de middenjury om ondertussen al aan het conservatorium te kunnen studeren. Het wonderkind van de Belgische jazz - hij is nog altijd maar 21 - schuift zijn duo Schntzl even aan de kant voor zijn eerste soloplaat.

'Hier ongeveer stonden we. De piano en de drums vlak bij elkaar.' Hendrik Lasure maakt met beide armen een denkbeeldige cirkel in het midden van de ruimte, waarvan de vloer bedekt is met Perzische tapijten.

...