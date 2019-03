column

'Hebben we écht nog een docu nodig om in te zien dat Michael Jackson een heel foute man was?'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

'Wat Leaving Neverland toont is pijnlijk persoonlijk en enorm confronterend, maar bezwaarlijk een onthulling te noemen', schrijft Knack Focus-muziekredacteur Jonas Boel. 'Maar wanneer we massaal de muziek, films, of boeken gaan boycotten van mensen met boter op het hoofd, steken we simpelweg de kop in het zand.'

Michael Jackson en Jordi Chandler © /