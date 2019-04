Hartzeer voor millennials: de beste break-upsongs sinds 2000

Zolang er harten worden gebroken, zullen er liedjes over hartenpijn worden gezongen, alleen heten de zielenknijpers tegenwoordig niet meer Dylan, Springsteen of Thompson, maar Cardi B, Alex Turner en The Weeknd. Onze redactie zocht en vond vijftig diep in de ziel kervende relatiebreukliedjes.

Het zijn geen gemakkelijke dagen om de ex van Elena Torna te zijn. De zangeres van Daughter schreef in haar eerste, titelloze soloplaat onder de naam Ex:Re een pijnlijke relatiebreuk van zich af in niet mis te verstane taal. 'Romance is dead and done', zingt ze ergens. 'I'm so sad / At how little joy I realized within my time with my ex guy', klinkt het elders.

