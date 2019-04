Michaël De Wilde en Richard De Muijnck, de vinylarcheologen van Harde Smart, verzamelden op hun eerste compilatie een kleine twee dozijn Vlaamse en Nederlandse grooves uit de seventies. Want waarom zouden onze vaderlandse hiphoppers alleen maar buitenlandse breaks samplen?

Doorslagje

Michaël De Wilde: Toen hiphop hier begon door te sijpelen, was Vlaanderen er nog niet helemaal klaar voor. De jeugdhuizen niet, de radio niet, de mensen niet. In Zele werd ik uitgelachen met mijn baggy broeken en mijn vintage Puma-sneakers. Enkel de Beastie Boys vormden een link met de alternatieve rock die toen in zwang was, maar in het algemeen stond hiphop erg ver van het Vlaamse bed.

...