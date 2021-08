Naar schatting 60.000 mensen waren zaterdagavond (lokale tijd) aanwezig bij een groot popconcert in Central Park in New York. Het concert moest het einde van de lockdown in de miljoenenstad vieren. Maar halverwege werd het concert afgebroken wegens naderend onweer en bliksem.

Het onweer, met schaarse bliksemschichten en veel regenval, was een voorpost van orkaan Henri, die op weg is naar de Amerikaanse oostkust. Vooraf was gesteld dat bij onweer het concert onveilig werd en afgebroken zou worden.

Carlos Santana, Andrea Bocelli en LL Cool J hadden hun optreden al achter de rug, maar Bruce Springsteen, Paul Simon, Elvis Costello en Patti Smith moesten nog aantreden toen beslist werd om iedereen naar huis te sturen.

De meeste tickets voor het concert waren gratis; bezoekers ouder dan 12 jaar moesten wel een vaccinatiebewijs voor minstens één dosis laten zien.

Er werd nog overwogen om het concert na het onweer zonder publiek verder te zetten. Maar de regen bleef hardnekkig en hevig, en na enkele uren van wachten werd het concert definitief afgeblazen..

Covidravage

Burgemeester Bill de Blasio kondigde het concert in juni aan als onderdeel van een 'Homecoming Week', die de wereld moest laten zien dat New York de coronapandemie achter zich heeft gelaten. Eerder deze week vonden verspreid over de stad al enkele kleinere concerten plaats.

New York werd begin 2020 zwaar getroffen door de pandemie. Meer dan 33.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Intussen is ongeveer 68 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd tegen covid-19, waarmee de stad inzake covid volgens de burgemeester een van de veiligste plaatsen is in de VS.

Het onweer, met schaarse bliksemschichten en veel regenval, was een voorpost van orkaan Henri, die op weg is naar de Amerikaanse oostkust. Vooraf was gesteld dat bij onweer het concert onveilig werd en afgebroken zou worden.Carlos Santana, Andrea Bocelli en LL Cool J hadden hun optreden al achter de rug, maar Bruce Springsteen, Paul Simon, Elvis Costello en Patti Smith moesten nog aantreden toen beslist werd om iedereen naar huis te sturen. De meeste tickets voor het concert waren gratis; bezoekers ouder dan 12 jaar moesten wel een vaccinatiebewijs voor minstens één dosis laten zien. Er werd nog overwogen om het concert na het onweer zonder publiek verder te zetten. Maar de regen bleef hardnekkig en hevig, en na enkele uren van wachten werd het concert definitief afgeblazen..Burgemeester Bill de Blasio kondigde het concert in juni aan als onderdeel van een 'Homecoming Week', die de wereld moest laten zien dat New York de coronapandemie achter zich heeft gelaten. Eerder deze week vonden verspreid over de stad al enkele kleinere concerten plaats. New York werd begin 2020 zwaar getroffen door de pandemie. Meer dan 33.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Intussen is ongeveer 68 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd tegen covid-19, waarmee de stad inzake covid volgens de burgemeester een van de veiligste plaatsen is in de VS.