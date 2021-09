Graspop Metal Meeting, het jaarlijkse metalfestival in Dessel, heeft 117 nieuwe namen gedeeld. Daarmee is de affiche voor de editie van volgend jaar al bijna compleet.

Eerder werden al headliners Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Judas Priest en Aerosmith aangekondigd voor het festival. Daar komen nu dus meer dan honderd extra groepen bij.

Daar zitten grote namen als Alice Cooper, Mastodon en Five Finger Death Punch tussen. Ook opvallend is de reünie van Mercyful Fate, de groep van King Diamond.

Het hardere werk komt van deathmetalbands als Dying Fetus en Obituary, blackmetalfans kunnen zich dan weer verheugen op bijvoorbeeld Alcest en The Great Old Ones. Opeth komt voor het progressievere werk zorgen, en Zeal & Ardor voor de meest unieke genremix met hun combinatie van black metal en blues.

Ten slotte staan er ook enkele artiesten op het podium die helemaal geen gitaren meenemen, zoals synthwaveproducer Perturbator.

Een volledig overzicht van de line-up vind je op de website van Graspop.

