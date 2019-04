Gossip maakt comeback op Pukkelpop, ook The Comet Is Coming en Johnny Marr bevestigd

De line-up van Pukkelpop is weer een stukje groter geworden, met naast enkele oudere rockers ook jong house-, hiphop- en jazzgeweld.

Pukkelpop heeft zijn affiche nog eens uitgebreid. Negentien acts bevestigden deze keer hun komst naar Kiewit, met op kop drie porties rock. De opvallendste daarvan is Gossip, dat op zaterdag 16 augustus naar Kiewit komt. De band rond Beth Ditto staat voor het eerst sinds 2012 weer op het podium om de tiende verjaardag van zijn debuutalbum Music For Men te vieren. Op zondag 17 augustus tekent de hardcoreband A Day To Remember present, net als Johnny Marr, vooral bekend als gitarist van het ter ziele gegane The Smiths.

Voor vrijdag 16 augustus, de dag van onder anderen Post Malone en James Blake, werden vooral urbanartiesten en jazzacts bevestigd. Zo is rapper YBN Nahmir erbij, net als Dounia, songwriter Jeremy Zucker, The Comet Is Coming, MDC III en BeraadGeslagen.

De dag erna krijgt Gossip het gezelschap van TheColorGrey, Compact Disk Dummies, deephouse-act Channel Tres, en Mella Dee. Op de slotdag komen, naast ADTR en Johnny Marr, ook Airbourne, Simple Creatures, Girl in Red, LYZZA, Curtis Alto en Weval.

Voor de fans van Clairo en Joji is er dan weer slecht nieuws: hun Pukkelpopshows werden gecanceld. Pennywise verhuist dan weer van vrijdag 16 naar zondag 18 augustus. Pukkelpop belooft binnenkort de line-up van donderdag 15 augustus te lossen. Ook de plannen met Petit Bazar komen eraan.