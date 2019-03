Gitaar van Bob Dylan geveild voor 187.000 dollar

Een verzamelaar heeft 187.000 dollar (165.000 euro) betaald voor een gitaar die Bob Dylan in de jaren zestig gebruikte voor de opname van zijn bekende dubbelalbum 'Blonde on Blonde'.

De veiling vond plaats in Dallas in Texas. Meerdere verzamelaars boden er tegen elkaar op voor de Fender-Electric 12 String uit 1965. Wie de nieuwe eigenaar is, werd door veilinghuis Heritage Auctions niet bekendgemaakt.

Dylan gebruikte de Fender tijdens de opnames van de plaat 'Blonde on Blonde', die in 1966 uitkwam. Op dat dubbelalbum staan Dylan-klassiekers als 'Just Like a Woman', 'Sad Eyed Lady Of The Lowlands' en 'I Want You'. Het bekende muziekblad Rolling Stone rangschikt 'Blonde on Blonde' bij de honderd beste albums ooit gemaakt. Het veilinghuis omschrijft de gitaar als een 'prachtig stuk rockgeschiedenis'.