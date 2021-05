Les Nuits Botanique onthult een eerste lading namen. Het jaarlijkse festival van het Brusselse muziekhuis Botanique had naar goede gewoonte in mei moeten plaatsvinden, maar verhuisde naar september omwille van de coronacrisis.

De 28e editie van Les Nuits Botanique vindt plaats van 8 tot 26 september. De mooiste concertzaal van het land geeft er een podium aan heel wat Belgische bands: onder meer Yellowstraps, Girls in Hawaii, Coline & Toitoine, David Numwami, Emy, Françoiz Breut en Mountain Bike spelen in september in de Botanique.Uit Frankrijk trekken onder meer Sébastien Tellier, Pomme, Videoclub en Félicia Atkinson de grens over. Verder krijgen ook het Noors electronicaduo Smerz en dark wave-projecten Lebanon Hanover en De Ambassade een plaats op de affiche. Meer info en tickets vindt u op www.botanique.be. (M.M.)